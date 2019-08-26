Erdoğan: Külliyenin yanına butik birkaç otel de yapacağız

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Ahlat'ta konuşma yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ahlat'ta külliyenin yanına butik birkaç otel de yapacağız' dedi.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Ahlat'ta konuşma yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ahlat'ta külliyenin yanına butik birkaç otel de yapacağız" dedi.

"Türk milletinin ruh kökü ile bağlantısını kesmek isteyenler Ahlat'ı görmezden geldi. Ahlat'ın kadim mirasının yakından tanınmasını sağlıyoruz" diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk milletinin ruh kökü ile bağlantısını kesmek isteyenler Ahlat'ı görmezden geldi. Ahlat'ın kadim mirasının yakından tanınmasını sağlıyoruz. Evlatlarımıza tarih şuuru kazandırmak konusunda hala büyük eksikliklerimiz var. Gençler, Ahlat'ı Malazgirt'i yeterince tanımıyor. Malazgirt'i Ahlat'ı görmeden 'Türkiye'yi tanıyorum' demeyin. Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi'nden önce son otağını burada kurmuştur. Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı bölgeyi milli park ilan ederek örnek bir yer haline getiriyoruz. Ahlat'ta 10 dönüm arazi üzerine 1071 metrekare oturma alanına sahip bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kuruyoruz. Tarihi şehirlerimize nasıl sahip çıkıyorsak ecdad yadigarı ata sporlarımıza da sahip çıkacağız. Zira bu kabristanları ziyarete gelenler inşallah oralarda kalma imkanı da bulsunlar. Ahlat’ı daha yakından tanısınlar. Anadolu’nun Orhun abideleri olarak bilinen tarihi yazıtları UNESCO listesine aldırmak için şu anda mücadele ediyoruz. Birileri rahatsız olsa engellemeye çalışsa da biz bu otağı ilçemize kazandıracağız".