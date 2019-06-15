Erdoğan: Kudüs'de yeni oldu bittileri reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tacikistan'daki zirvede 'Kudüs'te yeni oldu bittileri reddediyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan Cumhuriyeti'nin başkenti Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali

Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Erdoğan, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvedeki oturuma geçti.

Erdoğan zirve oturumunda yaptığı açıklamada, bölgede ve dünyada terörizm ve düzensizlik artıyor, Suriye'deki istikrar ortamının sağlanması için de elimizden geleni yapıyoruz dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde;

* 4 milyon Suriyeliyi ülkemizde misafir ediyoruz. Terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyonlarla çok önemli kademe kaydettik. Suriyeli sığınmacıların bir kısmının kendi vatanlarına dönmelerini sağladık.

* Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergiliyoruz. Kudüs'te yeni oldu bittileri reddediyoruz. Asya'nın kalbi İstanbul süreci kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözümü destekliyoruz.

* Terörizm dünya genelinde yükseliyor. Suriye sahası maalesef bu acı hakikatin ispatı olmuştur. İstikrarlı sürdürülebilirlik için somut adımların atılmasına ihtiyaç duyuluyor.

* Bölgemizde modern ipek yolunun yeniden inşasını destekliyoruz. Hazar geçişli doğu batı orta koridor girişimimiz bu yaklaşımımızın en somut örneğidir.

* Tek taraflı adım ve yaptırımları doğru bulmuyoruz.