Erdoğan konuştu, Ordu Valiliği'nden anında 'İmamoğlu' açıklaması geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu'da yaşananlara ilişkin Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan sözlerinin ardından Ordu Valiliği'nden anında açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu valimizden özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez. Bu makamda bulunanların her şeyden önce edeple bu makama gelmesi lazım. Valimiz tabii ki bunu yanıda bırakmayacaktır" sözlerinin hemen ardından Ordu Valiliği'nden açıklama geldi.

'TUZAK KURDU İFADESİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Açıklamada, "VIP salonu içerisine zorla giren ve salonu işgal ederek fiili durum yaratan Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, yakışıksız tavır, davranış, eylem ve hakaret içeren söylemleri, ulusal kanallarımızda yayınlanmak suretiyle tüm Türkiye kamuoyunun önüne net bir şekilde koyulmuştur" denilirken, "Durum böyle olduğu halde, gerçeği saptırmak, yapılan çirkin davranış ve söylemlere kılıf uydurmak, olayı örtbas etmek ve hedef saptırmak maksadıyla Sayın Ekrem İMAMOĞLU tarafından dile getirilen ‘Ordu Valisi bize tuzak kurdu’ ifadesi, gerçeği yansıtmamakta olup, Devletin ve Valisinin hiçbir vatandaşına tuzak kuramayacağını, kadim devlet geleneğimizde vatandaşa tuzak kurma gibi bir davranış veya eylem söz konusu olamayacağını, Devletin bu tür davranışlara tevessül etmesine de ihtiyacı olamayacağı hususu; Kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine saygıyla sunulur" ifadesine yer verildi.

ORDU'DA NE OLMUŞTU?

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz'de yaptığı mitingler sırasında Trabzon'da VIP bölününü kullanmış ancak Ordu'da vali talimatıyla bu bölümü kullanması engellenmişti.

Burada valinin tutumuna tepki gösteren İmamoğlu, valinin "basitlik" yaptığını söylediğini belirtirken, görüntülerin montajlandığını dile getirmişti.

İmamoğlu, dünkü canlı yayında da konuya ilişkin soru üzerine, "Benim ordaki tavırlarım net, belli. Annemin orada düştüğü durum belli. VIP diye bir derdim yok. VIP'den geçenlerin haddi hesabı yok. Beni karşılayanlar bir şey organize ediyor, yollayanlar bir şey organize ediyor. Trabzon VIP'den geçtim neden Ordu'dan geçirmediler bilmiyorum. Ben ne söylediğimi biliyorum. Bu konu İstanbullunun konusu değil, İstanbullunun konusu 31 Mart seçimi. Hakaret etmedim Vali'ye. Bu süreç çok nettir" demişti.