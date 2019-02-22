Erdoğan: Kıraathane nedir diye sorsan bilmezler, kıraathane okuma evidir

Muğla'da düzenlediği seçim mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ben Kıraathane diyorum CHP'liler ne anlıyor kumarhane. Bunlar tabi yatıp kalkıp kumarla meşguller. Kıraathane nedir diye sorsan bilmezler. Kıraathane okuma evidir' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muğla'da Kışla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mitingde konuşuyor.

"Muğla'ya hizmet yakışır, Muğla'ya eser yakışır, Muğla'ya yatırım yakışır, Muğla'ya AK Partibelediyeciliği yakışır, Muğla'ya Cumhur İttifakı yakışır" sözleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, "Muğla'yı yıllarca CHP yönetimi yönetti mi? Ne yaptılar? Artık benim milletim bu CHP zihniyetine dersini şu sandıkta versin. Bodrum'u yıllardır sel alıp götürüyor. Her türlü rezillik orada ve hiçbir altyapı yok. Hangi ilçeye bakarsan bak hiçbir altyapı yok. 37 gün kaldı. Çalışalım ve bu işi bitirelim" dedi.

"Ben Kıraathane diyorum CHP'liler ne anlıyor kumarhane. Bunlar tabi yatıp kalkıp kumarla meşguller. Kıraathane nedir diye sorsan bilmezler" diyen Erdoğan, "Kıraathane okuma evidir. Bu kıraathanede çay, simit, kek, pasta bunlar olacak ve her türlü hizmet olacak. Benim gençlerim oraya gelecekler hem derslerini çalışacak hem de orada çaylarını, kahvelerini içmek suretiyle benim ne devletim varmış benim ne belediyem varmış diyecek. İşte biz hizmet belediyeciliği diyoruz" ifadelerini kullandı.