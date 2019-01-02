Erdoğan: Kimse ittifak çizgimizin dışına çıkamaz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan "Milletimiz bize oy vermeye mecbur değil" dediği açıklamasında 'cumhur ittifakı'ndaki tartışmalara da değindi.

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Hep söylediğim gibi milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir" dedi.

'KİMSE İTTİFAK DIŞINA ÇIKAMAZ'

Erdoğan, AKP-MHP ittifakına ilişkin, "Cumhur ittifakında kimse çizgimizin dışına çıkamaz. Cumhur ittifakının gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır" şeklinde konuştu.

Bugün, Samsun'da AKP ile MHP arasında yerel seçim ittifakında krize yol açan tartışmanın ardından AKP Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve MHP Samsun İl Başkanı görevden alınmıştı.

'ANKARA'DAKİ BALONLARI PATLATACAĞIZ'

Erdoğan, "Gözünü Ankara'ya dikenlere inşallah derslerini bir kez daha vereceğiz. Başkentlinin karşısına çıkarılan balonları 31 Mart akşamı bir kez daha patlatacağız" dedi.

Erdoğan, CHP'ye yönelik olarak da "Ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil, ihanet demek daha doğrudur. Ülkemize ve milletimize husumet besleyen kim varsa, onlarla birlikte hareket etmenin başka bir adı olamaz" ifadelerini kullandı.