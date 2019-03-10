Erdoğan: Kılıçdaroğlu sen korkaksın, ancak FETÖ'cülerle sığınırsın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak 'Kılıçdaroğlu sen korkaksın korkak. Ancak FETÖ'cülerle sığınır, tankların arasından kaçar gidersin' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Adana'da düzenlenen mitingde "Cumhur İttifakı, günübirlik çıkar ittifakı değildir, 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Bu seçime nasıl giriyoruz? Meydanı görüyorsun Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Zillet, illet ittifakı olarak değil. AK Parti ve MHP olarak el ele gönül gönüle pazara kadar değil mezara kadar bu yoldayız inşallah. Cumhur İttfakı ile seçimlere girmekteki amacımızı en iyi Adana bilir. Adana'da büyükşehir ve ilçeleriyle 31 Mart akşamı zillet, illet onları ayaklarımızın altına alacağız. Cumhur İttfakı günü birlik çıkar ittifakı değildir. 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir. Bu ittifak sokaklarda meydanlarda kurulmuştur. Bu ittifak 15 Temmuz gecesi kuruldu. Biz bu ittifakı terör saldırıları karşısında saflarımızı sıklaştırırken kurduk."

'KILIÇDAROĞLU SEN KORKAKSIN'

"Kılıçdaroğlu sen korkaksın korkak. Ancak FETÖ'cülerle sığınır, tankların arasından kaçar gidersin. Bu ittifak biz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar devam edecek. Adana'dan Cumhur İttifakı'nın sembolü ve lokomotifi olmasını bekliyorum. Adana bu ittifaka sahip çıkarsa tüm Türkiye sahip çıkar."

'EZANA TAHAMMÜLÜ OLMAYANLARA KARŞI...'

"Bayrağa ve ezanı tahammülü olmayanların birlikte hareket ettiği bir dönemdeyiz. Bu bayrağa, ezana tahammülü olmayanlarla karşı bir ittifakla seçime giriyoruz. Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup Ezan-ı Muhammediye'ye terbiyesizlik ettiler. Ezana hürmet etmeyen, bayrağa da hürmet etmez.

Ezana sahip çıkmayan, yarın öbür gün düşman kapıya dayandığında tıpkı 15 Temmuz'u alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar.

Biz bu bayrağın altında doğduk. Bu bayrağın altında öleceğiz. Milletmizle, ister PKK ister FETÖ olsun, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

'DEĞERLERİMİZE SALDIRANLARA GÖZ YUMAMAYIZ'

"Değerlerimize saldıranlara göz yummamız mümkün değil. Bu siyaset meselesi değil onur meselesi. 3-5 oy için bunlara göz yumarsak evlatlarımızın bakamayız. AK Parti-MHP hep birlikte bir bütün olacağız, konsolide olacağız.

Adana'da 16 belediye ile gümbür gümbür bu seçimde sandıkları patlatıyor muyuz? AK Parti-MHP hep birlikte bir bütün olacağız. Zillet ittifakını çıldırtacağız. 4.5 yıl daha ülkemin başındayım. Adana'da da büyükşehir ve ilçe belediyelerle bu hizmeti vermeye devam edeceğiz."