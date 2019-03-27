Erdoğan: Kılavuzu karga olanın nokta nokta, anladınız değil mi dediğimi...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce mitinginde CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, 'Kılavuzu karga olanın nokta nokta; anladınız değil mi dediğimi' ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçime dört gün kala mitinglerine devam ediyor.
Düzce'de halka hitap eden Erdoğan, vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunarak, "Kullanılmayan her oy ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş bir yağ gibidir. Kızgınlık, küskünlük ders verme hissiyatı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Bu çalışmayı önümüzdeki dönemde de devam ettirmemiz lazım. Düzce’den ülkemizin tüm şehirlerindeki vatandaşlarıma söz veriyorum millete ve ülkeye hizmet etmek için kendisine tahsis edilen imkânları çarçur edenlerin bizim dünyamızda yeri asla olamaz. Kim olursa olsun milletimizin gönlünü kıran, bizim gönlümüzü kırmış demektir. Bunun hesabını mutlaka verecektir. Milletimize saygısız davranan herkes, bizi de defterinden silmiş demektir. Bizden aday olamayanların hiç olmayacak partilerden aday olup karşımıza çıktıklarını görüyorum. Van’da Adıyaman’da bunları gördüm. Tabii ki acıdım, niye, bir taraftan dava diyeceksin öbür taraftan da kalkıp hiç olmayacak bir siyasi partiden aday olacaksın. Sırf AKP'de aday olamadın diye başka yere gitmişsen bunun adı şehrine hizmet davası değil nefsine hizmet çabasıdır. Nefsinin peşinden gidenlerle bizim işimiz yok. Seni aday yaparken her şey güzeldi. Ölümüne kadar aday mı olacaksın?
- Hani CHP'ninm başındaki zat, '17 yıldır ne yaptınız' diye soruyor ya, şimdi size bir görüntü izletmek istiyorum. Kılavuzu karga olanın nokta nokta; anladınız değil mi dediğimi. Biz, hamdolsun Türkiye’ye her alanda çok önemli yatırımlar yaptık. Toplamda 11 katrilyon Düzce’ye yatırım yaptık. İnsanın olduğu yerde yatırım noktalanmaz.