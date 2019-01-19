Erdoğan kenevir ekim merkezi olacak ilçeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’nin Samsun adaylarını tanıttığı konuşmasında Vezirköprü ilçesinin kenevir ekiminin merkezi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Samsun’da partisinin ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kenevir ekiminin yoğun bir şekilde sürdürüleceğini belirterek “Vezirköprü bu işin merkezi olacak" dedi.

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 100’üncü yıldönümünde bu yıl 19 Mayıs’ın “farklı bir heyecanla” kutlanacağını söyleyen Erdoğan, “2019'dan 2023'e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz, kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Erdoğan “Bay Kemal diyor ki, çiftçiler aç, çiftçilerin elinden toprakları alındı. Samsunlu işçilerimize toplamda 2 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Ama bundan haber yok. Bunun derdi yalan, iftira. İşi gücü yalan. Şu anda devam eden mahkemeler var. Onlardan da gelir. Bunun tazminatlarını ödemek üzere tazminat komisyonu CHP’nin içinde kurdular. Onlardan toplanan paralarla tazminatları ödeyecekler. Rahat rahat yalan söyleyebilecek” ifadelerini kullandı.

AKP’nin Vezirköprü adayının İbrahim Sadık Edis olduğunu açıklarken kenevir ekimiyle ilgili olarak da konuşan Erdoğan "Samsun Vezirköprü’de kenevir ekimini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Vezirköprü bu işin merkezi olacak" dedi.

Erdoğan, Samsun’un Alaçam ve Asarcık belediyelerinin Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakıldığını açıkladı.

AKP’nin Samsun adayları şöyle:

Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Demir

19 Mayıs: Osman Topaloğlu

Atakum: Zihni Şahin

Ayvacık: Halil Kalaycıoğlu

Bafra: Hamit Kılıç

Canik: İbrahim Sandıkçı

Çarşamba: Halit Doğan

Havza: Sebahattin Özdemir

İlkadım: Erdoğan Tok

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu

Ladik: Nurhan Yapıcı

Salıpazarı: Halil Akgül

Tekkeköy: Hasan Togar

Terme: Ali Kılıç

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis

Yakakent: Hüseyin Kıyma

Alaçam: İlyas Acar (MHP)

Asarcık: Şerif Kılağuz (MHP)