Erdoğan kendisine oy verip AKP'ye vermeyecekleri hedef aldı: Münafıklar çetesi

Seçimlerde Erdoğan'a oy verip AKP'ye oyunu vermeyecek birçok kişi olduğuna ilişkin AKP'li yazarlar arasında devam eden tartışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan, 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama AK Parti'ye vermeyeceğim diyenlere' ilişkin 'münafıklar çetesi' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine oy verip AKP'ye oy vermeyecekleri de hedef aldı.

AKP'li yazarların bir süredir köşelerinde tartıştığı AKP'nin seçimlerde yaşayacağı olası oy kaybına ilişkin konuşan Erdoğan,"Birileri bir fitne, fesat kaynatıyor. Oyumu Cumhurbaşkanı'na vereceğim ama parlamentoda oyumu AK Parti'ye vermeyeceğim. Bu oyunu da bozmaya var mıyız?" dedi.

"Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız?" diyen Erdoğan, "Bu oyun, bu tezgah… Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz" ifadelerini kullandı.