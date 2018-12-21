Erdoğan: Kaymağını yedikleri bu ülkeye asalak gibi yapışan elitler…

Necip Fazıl Ödülleri’nin verildiği törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir’ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda bu yıl beşincisi düzenlenen “Necip Fazıl Ödülleri” töreninde yaptığı konuşmada, sözkonusu ödüllerin “esas başarısı”nın “fikir ve sanat dünyasının özgürleşmesine, zenginleşmesine, çeşitlenmesine katkısı” olduğunu öne sürdü.

“Bu ödüller asıl büyük değişimi, asıl büyük inkılabı burada gerçekleştirmiştir. Çünkü Türkiye'nin düşünce ve yazı hayatı çok uzun yıllar, her türlü keyfiliğin, her türlü bağnazlığın sergilendiği bir alan olmuştur” diyen Erdoğan, “Eserin özgünlüğünden ziyade ideolojisine bakan, yazarın kimliğini eserinin önüne koyan bir kesim, tekellerine aldığı bu alanda kendi hizipleri, kendi küçük grupları dışında hiç kimseye hayat hakkı tanımamıştır” diye konuştu.

Erdoğan, “Bu kesimin senelerce baş tacı ettiği, ödüle boğduğu birçok ismin tek alameti farikası, fikirlerin orijinalliğinden, eserlerinin kalitesinden, oyunculuklarının gücünden ziyade kendileriyle aynı marjinal ideolojik kabileye mensubiyetleridir. Millete tepeden bakan, kendi insanını hor, hakir gören, kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir” ifadelerini kullandı.