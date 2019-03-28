Erdoğan: Karşı tarafın bir adayı var, GBT'leri elimizde, seçim sonucuna göre adımlarımızı atacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlere ilişkin konuşarak 'Mardin'de karşı tarafın bir adayı var. 3-5 sene bekleyemeyiz. Şimdi bütün bunlarla ilgili GBT'leri hazır olarak elimizde tutuyoruz, seçim sonucuna göre adımlarımızı atacağız' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "teröre karışan bazı belediye başkan adayları olduğu" iddiasını dile getirirken "Şimdi bütün bunlarla ilgili GBT'leri hazır olarak elimizde tutuyoruz, seçim sonucuna göre adımlarımızı atacağız" dedi. Erdoğan, çözüm süreci hakkında değerlendirmede bulunurken "Temenni ederim ki barış bölgeye hakim olur. Bu olmazsa güneydoğuya yatırım beklemeyin. Ama halledersek yatırımcılar oraya yatırım yapmayı bekliyor, bunu da başaracağız diye bekliyorum" dedi.

Ankara'da gençlerle buluşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Mardin'de karşı tarafın bir adayı var. 3-5 sene bekleyemeyiz. Şimdi bütün bunlarla ilgili GBT'leri hazır olarak elimizde tutuyoruz, seçim sonucuna göre adımlarımızı atacağız.

Gençlerin gayrimeşru yerlerde zaman öldürmesi yenilir yutulur değil.

'YERLİ OTOMOBİLDE BİZİ OYALAMASINLAR'

Yerli otoda biraz gevşeme var, ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız. Yerli otomobilde bizi oyalamasınlar, gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz.

20 Mart’ta açılışı yapılan Ankapark Wonderland Eurasia’yı bugüne kadar 2 milyon 600 bin kişinin ziyaret etti.

'HDP PKK'NIN SİYASİ KANADIDIR'

(Çözüm sürecinden bugüne HDP ile ilgili ne değişti?) HDP, malum, PKK’nın siyaset kanadıdır. Bunları birbirine karıştırmayalım.

Zaman zaman siyaset kanadı dahi olmayı hazmedemeyip, çıkıyor, kadın diyor ki "Sırtımızı YPG'ye dayadık" diyor. Bu kadar hazımsız bir noktaya geldiler. Şimdi bunlar akıllı bir siyasetçi olsa, sırtını oraya dayasan bile bunu söyleme. Aynı şey Demirtaş... Ne diyor? "Biz Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyor. Bu adamlar şirazesinden çıkmış.

'BUNLARA OY VEREN KARDEŞLERİMİZİ UYARMAMIZ LAZIM'

Bunlara oy veren kardeşlerimizi uyarmamız lazım. Uyaralım ki bu yanlışa düşmeyelim.

Bir tanesi çıkıyor "Kürdistan'da oylar HDP'ye, Batı'da da AKP-MHP'ye oy yok" diyor. Siz gençler bunu çok çok iyi biliyorsunuz. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge var mı? Yok. Bu ifade, 780 bin km2'lik vatan topraklarını bölme operasyonudur. Meclis listelerinden sızma operasyonu yapıyorlar. Büyükşehirlerde niye aday göstermediler?

Çözüm süreci olayında da biz orada tepe noktadan öte, bizim tabanı bütünleştirme hareketi olarak çözüm sürecini, biz onlarla değil, çözüm sürecini Dolmabahçe'deki çalışma ofisimde bütün bu ülkedeki kanaat önderlerini davet etmek suretiyle yaptık.

Bunun içinde bilim adamları, kültür adamları, iş adamları vardı. Orada bunları bu şekilde konuştuk. 100 civarında kişi, güneydoğu ve doğuda çalışmaya gönderdik. Ama ne yazık ki orada alınan kararlara sadık kalmadılar.

'BİZİMKİ ZİLLET İTTİFAKINA BENZER DEĞİLDİ'

İlk seçimde gösterdikleri gibi, dağlardaki gelen emre uymak suretiyle aksine hareket etiler.

Şu andaki malum zillet ittifakı, bunlarla bizimki birbirine benzer bir şey değildi. Temenni ederim ki barış bölgeye hakim olur.

Bu olmazsa güneydoğuya yatırım beklemeyin. Ama halledersek yatırımcılar oraya yatırım yapmayı bekliyor, bunu da başaracağız diye bekliyorum.

'ADAY OLDUĞUM DÖNEMDE ÜNİVERSİTEYE GİTME ŞANSI 10'DA 1'Dİ'

Benim aday olduğum dönemde üniversiteye gitme şansı 10'da 1'di. Şimdi 10'da 10. Maalesef gençler sadece burs istiyor, ben diyorum ki kredi de isteyin.

(Dövizdeki dalgalanma) Bütün bunlar batının başta ABD, Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır. Son olarak döviz, faiz, kur bununla ilgili operasyon ters tepti. Şimdi Türk Lirası bulamıyorlar ödeme yapma konusunda. TL prim yaparken dolar ciddi manada düşmeye başladı.

Biz bir defa kendimize güveniyoruz. Ekonomide iyi bir konumdayız. Uluslararası bu oyunu oynayan bankalar, seçim zamanı rapor yayınlamayacağız demeye başladılar. Bundan önce yaptınız tutmadı. Bunların hepsi şu anda Türkiye'nin seçime giderken siyasi dayatmadır. Bu genel değil yerel seçim. Burada Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayamazsınız.

'PİYASADAKİ SPEKÜLATÖRLERİ TERBİYE ETMEMİZ ŞART'

Enflasyonda düşüş hafif de olsa başladı. Asıl sıkıntı faiz. Faizi aşağı düşürdükçe enflasyon da düşecektir. Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart. Ben de bir ekonomistim. Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart.

31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi girdi, girmediği takdirde gerekirse biz tanzim satışlar noktasında adımımızı atacağız. Bunu da Esnaf Sanatkarlar Birliği ile oturup konuşacağız. Onların hitap ettiği küçük marketler var. Zincir marketlerden öte küçük marketlerle bu adımı atarız.

Bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu devlet hepimizin, bu millet hepimizin. Sürümden kazanalım, fahiş fiyatlarla milleti sömürmeyelim. Yeni çıkaracağımız Hal Yasası'yla da pazarlarda farklı bir adımı da atmış olacağız.

Yazla birlikte kesinlikle işsizlikteki durum olumlu yönde değişecektir. Ben inanıyorum tek haneliye de kesinlikle inecektir.

'TERÖRİST DİYECEK KADAR VİCDANSIZ DEĞİLİM'

Diğer partilere oy vereceklere terörist diyecek kadar vicdansız değilim. Sözde İYİ Parti'nin başındaki kadın benim terörist vatandaşlarım diyor. Bununla ilgili Türkiye hukuk devleti, ben de kendisine 250 bin liralık manevi tazminat davası açtım. Sadece bununla bırakmayacağım. Cezai bir süreci gerektiriyorsa ceza davası da açacağım.

Bay Kemal ne dedi? Man Adaları'nı o ana kadar bilmezdim, sayesinde öğrendim. Man Adası iddiasıyla ilgili tazminat davasından gelecek 2.5 milyon lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım.

Ankaragücü, Ankara'nın Süper Lig'deki tek takımı. Toparlandıktan sonra düşme hattından kurtuldu. Temennim, Ankara'yı Süper Lig'de temsil eden bir takımın olmasıdır. Ankara'ya 55 bin kişilik bir stadyum düşünüyoruz. Eskişehir'in de eski günlerine dönmesi lazım ama bu yerel yönetimle zor.

'BATI ATATÜRK'E DE DİKTATÖR DEDİ, BANA DA DİYORLAR'