Erdoğan: Karşı tarafın bir adayı var, 3-5 sene bekleyemeyiz, seçim sonucuna göre adımlarımızı atacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlere ilişkin konuşarak 'Mardin'de karşı tarafın bir adayı var. 3-5 sene bekleyemeyiz. Şimdi bütün bunlarla ilgili GBT'leri hazır olarak elimizde tutuyoruz, seçim sonucuna göre adımlarımızı atacağız' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "teröre karışan bazı belediye başkan adayları olduğu" iddiasını dile getirirken "Şimdi bütün bunlarla ilgili GBT'leri hazır olarak elimizde tutuyoruz, seçim sonucuna göre adımlarımızı atacağız" dedi. Erdoğan, çözüm süreci hakkında değerlendirmede bulunurken "Temenni ederim ki barış bölgeye hakim olur. Bu olmazsa güneydoğuya yatırım beklemeyin. Ama halledersek yatırımcılar oraya yatırım yapmayı bekliyor, bunu da başaracağız diye bekliyorum" dedi.

Ankara'da gençlerle buluşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Mardin'de karşı tarafın bir adayı var. 3-5 sene bekleyemeyiz. Şimdi bütün bunlarla ilgili GBT'leri hazır olarak elimizde tutuyoruz, seçim sonucuna göre adımlarımızı atacağız.

Gençlerin gayrimeşru yerlerde zaman öldürmesi yenilir yutulur değil."

'YERLİ OTOMOBİLDE BİZİ OYALAMASINLAR'

"Yerli otoda biraz gevşeme var, ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız. Yerli otomobilde bizi oyalamasınlar, gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz.

20 Mart’ta açılışı yapılan Ankapark Wonderland Eurasia’yı bugüne kadar 2 milyon 600 bin kişinin ziyaret etti.”

'HDP PKK'NIN SİYASİ KANADIDIR'

"(Çözüm sürecinden bugüne HDP ile ilgili ne değişti?) HDP, malum, PKK’nın siyaset kanadıdır. Bunları birbirine karıştırmayalım.

Zaman zaman siyaset kanadı dahi olmayı hazmedemeyip, çıkıyor, kadın diyor ki "Sırtımızı YPG'ye dayadık" diyor. Bu kadar hazımsız bir noktaya geldiler. Şimdi bunlar akıllı bir siyasetçi olsa, sırtını oraya dayasan bile bunu söyleme. Aynı şey Demirtaş... Ne diyor? "Biz Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyor. Bu adamlar şirazesinden çıkmış."

'BUNLARA OY VEREN KARDEŞLERİMİZİ UYARMAMIZ LAZIM'

"Bunlara oy veren kardeşlerimizi uyarmamız lazım. Uyaralım ki bu yanlışa düşmeyelim.

Bir tanesi çıkıyor "Kürdistan'da oylar HDP'ye, Batı'da da AKP-MHP'ye oy yok" diyor. Siz gençler bunu çok çok iyi biliyorsunuz. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge var mı? Yok. Bu ifade, 780 bin km2'lik vatan topraklarını bölme operasyonudur. Meclis listelerinden sızma operasyonu yapıyorlar. Büyükşehirlerde niye aday göstermediler?

Çözüm süreci olayında da biz orada tepe noktadan öte, bizim tabanı bütünleştirme hareketi olarak çözüm sürecini, biz onlarla değil, çözüm sürecini Dolmabahçe'deki çalışma ofisimde bütün bu ülkedeki kanaat önderlerini davet etmek suretiyle yaptık.

Bunun içinde bilim adamları, kültür adamları, iş adamları vardı. Orada bunları bu şekilde konuştuk. 100 civarında kişi, güneydoğu ve doğuda çalışmaya gönderdik. Ama ne yazık ki orada alınan kararlara sadık kalmadılar."

'BİZİMKİ ZİLLET İTTİFAKINA BENZER DEĞİLDİ'

"İlk seçimde gösterdikleri gibi, dağlardaki gelen emre uymak suretiyle aksine hareket etiler.

Şu andaki malum zillet ittifakı, bunlarla bizimki birbirine benzer bir şey değildi. Temenni ederim ki barış bölgeye hakim olur.

Bu olmazsa güneydoğuya yatırım beklemeyin. Ama halledersek yatırımcılar oraya yatırım yapmayı bekliyor, bunu da başaracağız diye bekliyorum."