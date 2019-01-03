‘Erdoğan, Karar yazarlarıyla görüştü’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Karar gazetesi yazarlarıyla önceki gün Beştepe’de bir araya geldiği belirtildi.
Perşembe, 03 Ocak 2019 10:41

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Beştepe’de Karar gazetesi yazarları Mustafa Karaalioğlu, Akif Beki ve Yusuf Ziya Cömert’le görüştüğü belirtildi.

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, görüşme haberini kişisel Twitter hesabından duyurdu. Saymaz görüşmenin "kendilerine baskı uygulandığını savunan Karar gazetesinin görüşme isteği" üzerine gerçekleştiğini söyledi. 

Saymaz şunları kaydetti: