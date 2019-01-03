‘Erdoğan, Karar yazarlarıyla görüştü’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Beştepe’de Karar gazetesi yazarları Mustafa Karaalioğlu, Akif Beki ve Yusuf Ziya Cömert’le görüştüğü belirtildi.

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, görüşme haberini kişisel Twitter hesabından duyurdu. Saymaz görüşmenin "kendilerine baskı uygulandığını savunan Karar gazetesinin görüşme isteği" üzerine gerçekleştiğini söyledi.

Saymaz şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesi gün "Davutoğlu yanlısı olmakla suçlanan" Karar gazetesinden Mustafa Karaalioğlu, Akif Beki ve Yusuf Ziya Cömert'i Beştepe'de kabul etti. Bu görüşme, kendilerine baskı uygulandığını savunan Karar gazetesinin görüşme isteği üzerine gerçekleşti.

— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) 3 Ocak 2019