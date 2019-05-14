Erdoğan kapıyı göstermişti: AKP'den ilk istifa haberi geldi

YSK'nin İstanbul seçimini iptal kararına parti içinden gelen tepkilere sinirlenen Erdoğan, 'Madem böyle düşünüyorlarsa arzu ediyorlarsa istifa etsinler' demişti. Erdoğan'ın bu çağrısının ardından partiden ilk istifa haberi geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında YSK kararını eleştirenleri hedef almış, "Madem böyle düşünüyorlarsa arzu ediyorlarsa istifa etsinler" demişti.

Seçimlerin iptaline tepki gösteren isimlerden olan AKP MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu'nun Erdoğan'ın bu çağrısı sonrası istifa ettiği öğrenildi.

Hürriyet'ten Hande Fırat, konuyu köşesine taşırken, "Yeneroğlu dilekçeyi verirken 'Sayın Cumhurbaşkanı benimle görüşmek istemeyebilir. İstediği zaman bu dilekçeyi işleme koyabilir. İsterse milletvekilliğinden de istifa ederim' dedi. Mustafa Yeneroğlu’nu aradım. Yeneroğlu,“Ben bugüne kadar eleştiri ve endişelerimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hep paylaştım. Ancak toplum gün geçtikçe kutuplaşıyor. Benim gibi düşünmeyen, yaşamayan, bakmayan insanların da huzurlu olmasını istiyorum çünkü onların huzuru da benim huzurum. Ben kimse ile beraber hareket etmiyorum. Çocuklarımızın yüzüne bakabilmek istiyorum” dedi" aktarımında bulundu.