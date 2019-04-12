Erdoğan kapalı toplantıda bunları söyledi: Oy vermediği için milleti suçlamak ahmaklık olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gece yapılan MYK toplantısında 'Suçu millete atmak acizlik ve gaflet örneğidir. Oy vermediği için milleti suçlamak ahmaklık olur' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti MYK toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi.

“Suçu millete atmak acizlik ve gaflet örneğidir. Oy vermediği için milleti suçlamak ahmaklık olur" diyen Erdoğan, "Gelinen bu noktayı ve aldığımız sonucu hem gözümüzle göreceğiz, hem kulağımızla duyacağız. Milletin sandıkta bize ne mesaj verdi? Bunu çok iyi analiz etmemiz lazım. Önümüzdeki süreçte atacağımız adımları da bu analizler belirleyecek. Bu değerlendirmeleri üstünkörü değil, derine inerek yapacağız. 26 Mayıs’ta yapacağımız istişare toplantısında enine boyuna konuşacağız. Millet bize ne diyor? Bakacağız. Özeleştirilerimizi, eleştirilerimizi yapacağız. Bunu yaparken, suçu millette değil, kendimizde arayacağız. Önce kendimize bakacağız. Herkes de önce kendisini değerlendirmeye tabi tutsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, MYK’da yapılan değerlendirmelerde MHP yönetiminin Cumhur İttifakına yönelik olumlu tavır ve mesajlarına rağmen, yerelde bu konuda bazı problemlerin yaşandığı belirtildi. MHP ile ittifakın artısının yanı sıra olumsuz yansımasının da olduğu, ittifak yapılmayan illerde kıyasıya bir rekabet yaşandığı ve bazı illerde bu rekabetin MHP lehine sonuçlandığı hatırlatıldı.

Habere göre toplantıda bugüne kadarki yerel seçimlerde oy oranı açısından en yüksek oyun bu seçimlerde alındığı, bir bütün olarak ele alındığında AKP'nin gücünü koruduğu, özellikle İstanbul’un ilçelerinde gücünü artırdığına vurgu yapıldı.