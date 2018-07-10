Erdoğan 'Kabine', medya 'Bakanlar Kurulu' diyor ama... Artık iki kavram da tarihe karıştı

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bakanların ismini açıklarken 'Kabine' ifadesini kullandı. Medya ise 'Bakanlar Kurulu' belli oldu haberleri yaptı. Oysa artık bu iki kavram da tarihe karışmış durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yeni bakanların isimlerini açıklarken, medyada "Bakanlar Kurulu" belli oldu haberleri yer aldı.

Aynı şekilde Erdoğan da yeni bakanları "Kabine'de yer alan isimler" olarak lanse etti.

Oysa artık Bakanlar Kurulu da tarihe karışmış durumda.

Bundan sonraki dönemde Bakanlar sadece Erdoğan'ın talimatıyla bir araya gelen bir tür istişare toplantısı yapabilecek, kararların tamamında söz Erdoğan'da olacak.

'TEK KİŞİLİK YÖNETİMİN ÜSTÜNÜ ÖRTÜYOR'

Konuya ilişkin soL'a açıklamada bulunan Hukukta Sol Tavır Derneği Genel Başkanı ve soL yazarı Ali Rıza Aydın, "Anayasa değişikliğinin resmen ve fiilen yürürlüğe girmesiyle birlikte yetkili organlar arasında yer alan yürütme organı artık tek kişiyle temsil ediliyor" dedi.

Önceki dönemdeki Başbakan ve bakanlardan oluşan Bakanlar Kurulu'nun artık olmadığını vurgulayan Aydın, "Bir kabine de yok. Nitekim cumhurbaşkanlığı çalışma şemasında sadece bakanlıkların adı geçiyor. Kurul ifadesi farklı idareler için kullanılıyor. Artık bakanlıkların başında siyasi sorumlu olmayan, diğer değişle siyasi otoriteyi temsil etmeyen, atamayla göreve başlayan kamu görevlileri var. Dolayısıyla bundan sonra bakanların yaptığı toplantı hiçbir şekilde kabine ya da kurul toplantısı sayılamaz. Kaldı ki, yapılan toplantının sonucu eskiden olduğu gibi bir karara yani Bakanlar Kurulu kararına da bağlanmayacak" diye konuştu.

"Bakanların katıldığı toplantı bir çeşit istişari ama asıl olarak da başkanın emir ve talimatlarını yerine getirip, yerine getirmek için dağılacak kişilerden oluşan bir toplantı niteliği taşıyor" diyen Aydın, "Abartılı bir şekilde yaygın medyada yer alan bakan tanıtımları, kabine, kabine toplantısı gibi kavramlar ancak yeni tek kişilik yönetim şeklinin iç yüzünün üstünü örtmekten başka bir işe yaramayacak. Halkın bunlarla oyalanmaması gerçeği ortada" ifadelerini kullandı.