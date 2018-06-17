Erdoğan: 'İyi haberim var' dediğim buydu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'e yönelik son operasyonlarda PKK toplantı alanının vurulduğunu belirterek, 'Henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7 televizyonunda katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kandil'e yönelik operasyonların düzenlendiğini belirten Erdoğan, "Şu anda biz, Kandil'in üzerinden biz ısrarla duruyoruz. Orada da ilk adım biz 20 uçakla orada 10 önemli hedefi vurduk. Bunlar cephanelik filan" dedi.

"Bu yeni çalışmalarda yeni bilgilere ulaştık. Yeni bilgilerle beraberde tekrar operasyonlarımızın yaptık" diyen Erdoğan, "Bu son operasyonlarda oradaki çok önemli, bunların toplantı alanlarını vurduk. Şimdi onların henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin. Bunu ilk defa sizinle paylaşıyorum. Belki bu akşam Silahlı Kuvvetlerin sitelerinde de yayınlanabilir" ifadelerini kullandı.

"Kandil'de toplantı halinde vurulanlar arasında ciddi isimler var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Biz bunu büyük ihtimal olarak görüyoruz" dedi.