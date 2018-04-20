Erdoğan: İttifak yapıyoruz diye MHP’ye oy kaptırmayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İttifak yapıyoruz diye MHP’ye de oy kaptırmayalım. ‘Nasıl olsa MHP de bizden, MHP’ye de oy verelim’ havasına girmesin kimse' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kararı alınmasının ardından dün milletvekilleriyle yaptığı kahvaltıda bir dizi uyarıda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın vekillere yaptığı uyarılar şöyle: "‘İttifak yapıyoruz’ diye MHP’ye de oy kaptırmayalım. ‘Nasıl olsa MHP de bizden, MHP’ye de oy verelim’ havasına girmesin kimse. MHP ile AK Parti arasındaki bu çizgiye de dikkat edelim, rehavete kapılmayalım. Yeni dönemde, Meclis’te komisyonlarda çoğunluğa ihtiyacımız var; bu nedenle tek bir oy bile önemli. Seçmenleri uyarın, mühür vururken dikkat etsinler. Özellikle Kürt seçmenlerimiz üzerinde kara propagandaya karşı dikkatli olalım. Çünkü bölgede ‘İttifaka verilen oy, MHP’ye gidecek’ diye propaganda yapılacak. İttifak yapıyoruz diye Kürt seçmenin bizden uzaklaşmasına izin vermeyelim.

Kamuoyunda, sandığa giderken ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a, milletvekili seçimlerinde başka partiye oy verilebilir’ algısı, oyunu oynanmaya çalışılıyor. Bu çok tehlikelidir. Buna izin vermemeliyiz. ‘Bize halktan yüksek teveccüh var’ diye gevşemeyin. Gece gündüz uyumadan çalışacağız. İki seçimin bir araya gelmesinin avantajları, dezavantajları da var. Erdoğan ismi avantaj olarak görünebilir ama bu dezavantaja da dönüşebilir."

