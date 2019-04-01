Erdoğan: İstediğimiz sonucu alamamamızın nedeni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezi önünde açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimleri sonrası Ankara'da açıklamada bulunuyor.

Erdoğan, kürsüye çıkıp konuşma yapmak yerine "Bir aşk hikayesi" adlı şarkıyı söylüyor.

Erdoğan, "Milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılındaki İstanbul Belediye Başkanlığımızdan beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu. Milletimiz bugün 15. defa sandıkta bizi birinci yaptı. Çok önemli bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Beka konusunda söylemlerimize sahip çıkan, özellikle de Kürt kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan, "Bu seçimde istediğimiz sonuçları alamamamızın tek nedeni gönüllere yeterince girememiz, yeterince kendimizi anlatamamız" diye konuştu.

Erdoğan, İstanbul'da Ankara'da ilçelerin çoğunu aldıklarını, büyükşehiri alamasalar da ilçelerde çoğunlukta olduklarını söyledi.