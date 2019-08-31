Erdoğan istedi, ‘O acayip şeyler’ kaldırıldı

Ayder Yaylası’nda salıncakların sökümüne başlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda bölgeye yaptığı gezi sırasında ‘O acayip şeyleri temizleyeceğiz’ demişti.

Rize'nin turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda, salıncakların kaldırılması için 1 Eylül'e kadar süre verilmişti. Geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bölge ziyaretinde "O acayip şeyleri temizleyeceğiz" cümlesiyle kastettiği salıncakların sökümüne başlandı.

Geçen ay Ayder Yaylası’na giden Çevre ve Çevrecilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. Salıncaklardan ‘görüntü kirliliği oluştuğu’ gerekçesiyle Rize Valiliği, salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı göndermişti.