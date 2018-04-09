Erdoğan istedi: 50 muhtar İspanya'ya gönderiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtarlara 'yurtdışı gezi' sözü sonrası, İçişleri Bakanlığı 5 ilden 50 muhtarlık ilk kafileyi yarın İspanya’nın Endülüs bölgesine götürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, neredeyse her hafta Saray'da buluştuğu muhtarları İspanya'ya "geziye" gönderiyor.

Saray'da muhtarlarla yaptığı bir buluşmada, "Fırsat bulur da inşallah şöyle bir gün İspanya’nın Endülüs Elhamra Sarayı’na gitme imkânınız olursa, İçişleri Bakanım aslında, böyle bir peyderpey seferberlik yapsa da muhtarlarımızın içinden, grup grup buralara muhtarlarımızı da götürmekte fayda var. Elhamra Sarayı’nın içinde kubbede bir ayet yazar. O da ne biliyor musunuz? ‘La galibe illallah.’ Hâlâ yazıyor orada, ‘Allah’tan başka galip yoktur’. Bakın ne eserler bırakılmış. Bölgeselden başlayıp bölgeleri daha da daraltmak suretiyle, muhtarlarımızı bence buralara götürmekte fayda var” diyen Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası 50 muhtar İspanya'ya gidecek.

Muhtar gezilerinin önümüzdeki dönemde de süreceği belirtiliyor.