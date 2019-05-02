Erdoğan: İstanbul'u yüzde yüz kazanacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bazı arkadaşlar 7 Haziran sonrası ‘koalisyon’ derken ben seçime gidilmesini savundum ve 1 Kasım’da kazandık. İstanbul için de aynı şeyi düşünüyorum, yüzde yüz kazanacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini yenilemesi kararı alması durumunda, AKP’nin kazanacağını ileri sürdü.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, YSK’deki gelişmelerle ilgili kurmaylarından sık sık bilgi alan Erdoğan, son bir hafta içinde yaptığı toplantılarda da İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi konusunda ‘ümitli’ olduğunu, ancak ne karar çıkarsa çıksın buna saygı duyacaklarını dile getirdi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, şöyle konuştu: