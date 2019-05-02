Erdoğan: İstanbul'u yüzde yüz kazanacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini yenilemesi kararı alması durumunda, AKP’nin kazanacağını ileri sürdü.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, YSK’deki gelişmelerle ilgili kurmaylarından sık sık bilgi alan Erdoğan, son bir hafta içinde yaptığı toplantılarda da İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi konusunda ‘ümitli’ olduğunu, ancak ne karar çıkarsa çıksın buna saygı duyacaklarını dile getirdi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, şöyle konuştu:
Bazı arkadaşlar seçimler yenilerse, AK Parti’nin daha kötü oy alacağını veya kaybedeceğini düşünüyor ama ben buna katılmıyorum. 7 Haziran 2015 seçimlerini hatırlayın. O süreçte, parti içinden birçok kişi de dahil, seçimin yenilenmesini istememiş, koalisyonla yola devam edileceğinin daha doğru olacağını dile getirmişti. Ama ben o gün de vatandaşın tepkisini görmüştüm. Yani seçim olursa tek başımıza iktidar olacağımız görünüyordu. Bugün de İstanbul’da aynı şeyi görüyorum. Seçim tekrarlanırsa seçimleri kazanacağımıza yüzde yüz inanıyorum.