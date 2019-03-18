Erdoğan: İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’daki cami saldırısına değinerek 'Dedeleriniz geldi, kimi ayaklarının üzerinde kimi tabutla geri döndü. Aynı niyetle gelecekseniz bekleriz. Sizi de dedeleriniz gibi uğurlayacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız’ diye konuştu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende Yeni Zelanda’daki cami saldırısına değinerek "Mesajınızı aldık, niyetinizi anladık. Kininizin canlı olduğunu anladık” ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Dedeleriniz geldi, kimi ayaklarının üzerinde kimi tabutla geri döndü. Aynı niyetle gelecekseniz bekleriz. Sizi de dedeleriniz gibi uğurlayacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız" dedi.

Çanakkale 18 Mart Stadyumu’nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan "Biz tarihi Çanakkale'de kanımızla yazdık. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde yazdık. Bugün yine yazacağız" diye konuştu.

“Allah bir daha bu milleti Çanakkale'deki gibi bir imtihana tabi tutmasın” diyen Erdoğan, “Şayet böyle bir durum ortaya çıkarsa emin olun ki tıpkı 104 yıl önce olduğu gibi Çanakkale'nin denizini de topraklarını da o düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz” diye devam etti.

Erdoğan “Ülkemizden 16 bin 500 kilometre uzaklıkta, Yeni Zelanda'da verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar. Mesajınızı aldık, niyetinizi anladık. Kininizin canlı olduğunu anladık… Biz buradayız, Çanakkale’deyiz” dedi.

Erdoğan “Dedeleriniz geldi, kimi ayaklarının üzerinde kimi tabutla geri döndü. Aynı niyetle gelecekseniz bekleriz. Sizi de dedeleriniz gibi uğurlayacağız. Kıyamete kadar burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız” diye konuştu.

Erdoğan “İsrail'in başındaki zatın oğlunun ifadeleriyle Yeni Zelanda'daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar” dedi.

"Dünyanın neresinde olursa olsun tüm masumlara, tüm Müslümanlara ve Türklere kalkan ellere karşı yazacak tarihimiz var” diyen Erdoğan, “Asım'ın nesli karşımda. Dostça gelirseniz sizi ağırlayacaklar, düşmanca gelirseniz de ona göre muamele edecekler. Tıpkı çukur eylemleriyle ülkemize kafa tutmaya kalkışan teröristlere, tıpkı Suriye sınırımıza musallat olan DEAŞ'lı ve PKK/PYD'li katillere yaptığımız gibi hepinizi ayak bastığınız yere gömecekler” ifadelerini kullandı.