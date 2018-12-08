Erdoğan: İstanbul'da her yeri CHP zulmünden kurtaralım

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce 'Paris'te terör eylemleri var, dünya medyası niye göstermiyor' dediği Sarı Yelek eylemleriyle ilgili bugün 'Kendi polisleri neler yapıyor, bizim polisimiz insaflı' ifadelerini kullandı. 'Avrupa demokrasi, insan hakları dersinden sınıfta kalmıştır' diyen Erdoğan 'Umarım Paris sokaklarındaki duvarlarda 'zulüm 1789’da başladı' yazılarını da görmeyiz' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada halka hitap eden Erdoğan, "Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri millet bahçesine çeviriyoruz. Şu andaki kapalı alanları fuar merkezi haline getiriyoruz ve yine bir pistini de oranın, uygun bir pisti de yine tekli bir iniş kalkışa çeviriyoruz" dedi.

CENTRAL PARK GAFI

New York'taki Central Park'ı İngiltere'de zanneden Erdoğan, konuşmasında "İngiltere'ye gidenler 'Central Park var falan' derdi, kardeşim bizde de Nakkaştepe var" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

15-20 sene önceki Üsküdar'ın halini hatırlayın, nereden nereye geldi. Bunun adı AK Parti belediyeciliğidir. Bu CHP belediyeciliğine benzemez. Bu AK Parti Belediyeciliği. Sanat var, temizlik var, hizmet var. Temizlik dedim; işte Ümraniye. O çöplüğün patlamasını hatırlıyorsunuz değil mi? O zaman CHP Belediyesi vardı, 39 vatandaşımız öldü. İstanbul bunun hesabını bu zamana kadar CHP'ye nasıl sorduysa, ben inanıyorum yine soracak. Bu CHP'nin bizim insanımıza yaptığı zulmü babalarımızdan çok dinledik. Gaz yağından tut, o zamanlar meşhur sana yağ vardı oraya varıncaya kadar hepsi mühürlü.

Bu seçimin acaba dev projeleri ne olacak diyorlar, açıkladık. Millet kıraathanesi dedik, kumarhane açacak dediler. Neden? Çünkü bunların meşrebi bu. Kumar kağıtlarıyla, okey masalarındaki tahtalarla yatıp kalkar bunlar. Bunlar kıraathane nedir anlamaz. Kıraathane; okuma yeridir CHP. Biz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan çekelim, derslerini orada çalışsınlar istiyoruz. Ne devlet ne belediyeler bunu bir lütuf olarak yapmıyor. Bu milletin bize verdiği görev. Üsküdar Belediyemiz şimdi size burada bu hizmeti veriyor.

'BELEDİYECİLİĞİN OKULUNU KURDUK'

Hep konuşurduk, İngiltere'ye giden gelenler işte orada 'Central Park var falan' derdi, tamam kardeşim bizde de Nakkaştepe var. Atatürk Havalimanı'nın olduğu neyi yapıyoruz? Millet Bahçesi haline getiriyoruz. Bu andaki kapalı alanları fuar merkezi haline getiriyoruz ve yine bir pistini de oranın, uygun bir pisti de yine tekli bir iniş kalkışa çeviriyoruz. Biz belediyeciliğin okulunu kurduk. CHP, bunlardan anlamaz. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman öyle her yere otobüs falan, klima yok öyle şey. O otobüsleri hatırlayın; İkarusları. Bindiğimiz zaman mazot kokardı çünkü temizlik yok. Yağlı bezlerle silinen o koltuklar… Biz geldik, dedik benim insanıma bu yakışmaz. Biz İstanbul'a Mercedes otobüsler alacağız dedik. Aldık mı, aldık. Her geçen yıl bunları daha da geliştirdik, duraklarımızın sayısını da arttırdık.

'SEÇİME CUMHUR İTTİFAKIYLA GİRİYORUZ'

O yüzden 31 Mart büyük önem arz ediyor. Medeniyet Üniversitesi'yle Üsküdar bilim merkezi haline geldi. Nikah sarayımız, Çavuşdere Spor Kompleksi Üsküdarımıza katkı sağlayacak eserlerdir. İstanbullular başta olmak üzere, milletimizin tercihini 31 Mart seçimlerinde, AK Parti'nin hizmet siyasetinden yana kullanacağına inanıyorum. Ben İstanbul aşığıyım. Ben belediye başkanı olduğumda sular akmıyordu, hava kirliydi, çöp dağları vardı. Biz 1-2 yıl içinde bu sorunları çözdük. Benden önce CHP vardı. Bay Kemal konuşuyor, Bay Kemal senin bunlardan haberin var mı? Önce Kağıthane'nin yerini öğrenmesi lazım, Kağıttepe diyor. İBB ve ilçeleri başta olmak üzere, diyorum ki; gelin 31 Mart'ta bu hizmetleri alamayan belediyelere de çözümleri götürelim. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı'yla giriyoruz seçimlere, bu ittifakla CHP zulmünden kurtaralım bu yerleri.

'UMARIM ZULÜM 1789'DA BAŞLADI YAZILARINI GÖRMEYİZ'