'Erdoğan İstanbul yönetiminde operasyona hazırlanıyor'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP İstanbul İl Başkanlığı'na kendisine yakın bir isim olan Metin Külünk'ü getirmek istediği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ınsa mevcut başkanı desteklediği söyleniyor.

31 Mart seçimlerinden sonra AKP cenahında en çok konuşulan illerin başında İstanbul geliyor.

İddiaya göre, İstanbul'daki başarısızlık, AKP'yi birtakım yeniliklere itti.

'KÜLÜNK AKP İSTANBUL İL BAŞKANI OLACAK'

Kulislerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gençlik yıllarından bu yana yol arkadaşı olan AKP eski milletvekili Metin Külünk’e kritik bir görev verileceği konuşuluyor.

Odatv'nin AKP kulislerinden edindiği bilgilere göre, Metin Külünk'ün AKP İstanbul İl Başkanı olacağı ileri sürülüyor.

BERAT ALBAYRAK RAKİP İSMİ DESTEKLİYOR

Külünk için, sosyal medyada bir de kampanya başlatıldı. AKP'lilerin başlattığı kampanya, Twitter'da gündem olurken, kampanya; "#MetinKülünkVefadır" ismini taşıyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, mevcut AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ı desteklediği de konuşulurken, Başkanlığa Külünk'ün geçmesi, Berat Albayrak'ı üzecek gibi duruyor...