Erdoğan: İstanbul ve Ankara’da kaybetmedik

AKP Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, İstanbul ve Ankara’da seçimleri kaybetmediklerini savunarak her iki ilde ‘vitrin noktasında’ kayba uğradıklarını söyledi. Erdoğan ‘bize verilen destek sonsuz, hesapsız bir kredi değildir’ diye konuştu. Erdoğan S-400’ler konusundaysa ‘Türkiye, S-400 sistemlerini almıştır, biz bu işi bitirdik’ dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara ve İstanbul’da AKP’nin kaybetmediğini yalnızca “vitrin noktasında” kayba uğradığını söyleyerek “Meclislerde buralarda kahir ekseriyet İstanbul'da, Ankara'da bizde mi, bizde” dedi.

Erdoğan “Başkanın buralardaki hareket kabiliyeti Meclis'tir, komisyonlardır. Buralarda gerekli olan desteği sağlayamadığı sürece istediği gibi adım atamaz” diye konuştu.

Erdoğan "Unutmayalım ki bize verilen destek sonsuz, hesapsız bir kredi değildir. Desteğin karşılığını icraat olarak sunmalıyız” dedi.

S-400’lerle ilgili olaraksa Erdoğan “Türkiye, S-400 sistemlerini almıştır, biz bu işi bitirdik” açıklası yaptı.

Erdoğan’ın AKP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

- Milletimiz bizden verdiğimiz sözleri tutmamızı bekliyor. Kendisi ve evlatları için güzel bir gelecek inşa etmemizi bekliyor. Öncelikle önümüzdeki sıkıntıları aşmamız şart. Bugün ekonomiden dış politikaya, güvenlikten istihdama kadar çözüm bekleyen pek çok ciddi sorun var.

'BİZE VERİLEN DESTEK SONSUZ DEĞİL'

- Unutmayalım ki bize verilen destek sonsuz, hesapsız bir kredi değildir. Desteğin karşılığını icraat olarak sunmalıyız.

'TABİİ Kİ ÇALIŞTIRMAYACAK İŞİN ASLI BU'

- Ankara'da da, İstanbul'da da biz kaybetmedik. Her iki yerde biz kazandık. Bizler buralarda sadece bir vizyon noktasında, vitrin noktasında her iki ilde bir kayba uğradık. Ama ilçeler bazında baktığımızda kahir ekseriyetini aldık mı? Her ikisini aldık. Meclislerde buralarda kahir ekseriyet İstanbul'da, Ankara'da bizde mi, bizde. Bu belediyelerin çalışmasının şekli buralardır. başkanın buralardaki hareket kabiliyeti Meclis'tir, komisyonlardır. Buralarda gerekli olan desteği sağlayamadığı sürece istediği gibi adım atamaz. Sen doğru bir iş yapmadığın zaman tabii ki seni çalıştırmayacak. İşin aslı bu.

'HER ŞEYİ HER YERDE KONUŞMA LÜKSÜMÜZ YOK'

- Ülkemizin son dönemde yaşadığı sıkıntıların hiçbiri tesadüfi değildir. Her şeyi her yerde konuşma noktasında böyle bir lüksümüz yok. Dar kapsamda konuştuklarımız var, buralarda konuştuklarımız var. Şimdi terör örgütlerinin arkasında neler var? Bunu söylememe gerek yok. Suriye'nin kuzeyinde YPG, PYD, PKK'nın uzantıları değil mi? Bunlara en büyük desteği veren kim? Bizim stratejik ortağımız.

- Şimdi bunların tek hedefi nedir biliyor musunuz? Acaba AK Parti'yi iktidardan nasıl indirebiliriz? Ama indiremeyecekler, bunlara gücü yetmez.

S-400: 'BİZ BU İŞİ BİTİRDİK'

- Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır. Bu sistem taarruz değil savunma sistemidir. Ben ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri almayacak mıyım? Birilerine mi soracağım. Böyle bir sistemi Amerika'dan istedik mi, istedik. Verdin mi, vermedin. Dedin ki, 'kongre müsaade etmedi'. Müsaade etmediyse başımızın çaresine bakacağız. S-400 gayet uygun fiyatlarla ve üstelik ortak üretime de geçebilme imkanlarını, sözünü almak suretiyle sözleşmemizi imzaladık. Şimdi inşallah kısa zamanda da geliyor. Bu konuda işbirliği yapmak isteyen herkese kapımız açık. Sayın Trump'a da siz de bize bu şartlarda verecekseniz sizden Patriot alırız dedik. Ama buna benzer şartları sürerek evet diyemediler.

F-35 KONUSU: BU İŞİ BAŞLADIĞIMIZ NOKTAYA GERİ ÇEVİRELİM İSTİYORUZ

- Türkiye F-35'lerin aynı zamanda üretim ortağıdır. 1 milyon 250 bin dolar ödeme yaptık. F-35 projesinden hiçbir hakkı olmayan gerekçelerle dışlanmamızın hesabını tüm platformlarda soracağız. Arkadaşlarım gerekli görevleri verdim, gerekli görüşmeleri yapıyor. Sayın Trump'la ay sonu Japonya'da olacağız. Orada da bu konuları inşallah karşılıklı olarak görüşeceğiz. Biz oraya gitmeden burada bu işi telefonlarla görüşelim. İşi başladığımız noktaya geri çevirelim istiyoruz.

DOĞU AKDENİZ

- Doğu Akdeniz'de hiçbir çıkarlarımızı gözetmeyen hiçbir adım atılmasına müsaade etmeyeceğiz. Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör hattını paramparça edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz, hep söylediğimiz gibi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

- Ben Genelkurmay Başkanı değilim. Bize Anayasa gereği Başkomutan diyorlar.

- Yeni askerlikte yükümlülerin yarıya yakını terhis olacaktır. Yeni askerlik sistemine geçilmesiyle ne ülkemiz sınırlarında ne de KKTC'de hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır.

- Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak diğer yandan bu ülkenin evlatlarının genel askerlik eğitiminden geçmeyi sağlayacaktır.

- Yeni sistemle TSK'da zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur.