Erdoğan, Işıkçılar Cemaati'nden Mücahid Ören’le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Işıkçılar Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören'le görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Işıkçılar Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören'le Mabeyn Köşkü’nde bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin haberi duyuran Türkiye gazetesi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, A. Mücahid Ören’i kabulü sıcak bir atmosferde gerçekleşti" derken, görüşmede iş dünyasındaki gelişmeler ile iç ve dış gündemin değerlendirildiğini aktardı.

Ören'in "Türkiye gazetesi, TGRT ve İHA'daki son atılımların yanı sıra grubun yeni projeleri hakkında da bilgi verdiği" ifade edildi.