Erdoğan: Irak’la askeri işbirliği anlaşması yapılmasına karar verdik

Ankara’yı ziyaret eden Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile ortak basın toplantısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile askeri işbirliği anlaşması yapılacağını açıkladı. Erdoğan, 'Türk yatırımcılar Irak'tan vazgeçmedi' derken, Abdülmehdi 'Türkiye topraklarına, bizim topraklarımızdan bir güvenlik tehdidinin oluşmasını kabul etmemiz mümkün değil' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’yı ziyaret eden Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan Irak ile askeri işbirliği ve güven anlaşması yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Erdoğan Irak’ta IŞİD’in işgalinden en çok zarar gören bölgelerin "kalkındırılmasına" ve Irak'ın güneyine uzanan bir ticaret koridoru tesis edilmesine öncelik verdiklerini teyit ettiklerini söyledi.

“Irak’ta başkonsolosluklarımızı tekrar faaliyete geçirmek ve yeniden açmak suretiyle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” diyen Erdoğan, IŞİD tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret ettiklerini kaydetti. Erdoğan “Türk yatırımcılar Irak'tan vazgeçmedi, işçilerimiz, mühendislerimiz bu uğurda canlarını da verdi” ifadesini kullandı.

Erdoğan Irak’ın Astana platformunda gözlemci olarak yer almasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Erdoğan “Çalışma grubumuzun en kısa sürede çalışmalara başlamasında mutabık kaldık. DEAŞ, PKK ve FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi ve Irak ile askeri işbirliği ve güven anlaşmasının aramızda yapılmasına karar verdik” diye konuştu.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ise “Hiçbir şekilde Türkiye topraklarına, bizim topraklarımızdan bir güvenlik tehdidinin oluşmasını kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

Irak’ın güvenlik konusunda sorun yaşamadığını belirten Abdülmehdi, IŞİD’in Irak’ta kontrol ettiği herhangi bir yer olmadığını söyledi.

Görüşmelerinin yoğun ve verimli olduğunu belirten Abdülmehdi “Türkiye ile Irak iki komşu ülke ve ortak çıkarları bulunmaktadır. İnşallah geleceğimizi beraberce inşa edeceğiz. Şu anda Irak’ın tüm Türkiye’nin sahip olduğu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanma zamanının geldiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.