Erdoğan: İnşallah hazırlanan 200-250'şer gramlık çay poşetleri var, bununla evlere gireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Bütün hanım kardeşlerim, inşallah hazırlanan 200-250'şer gramlık çay poşetleri var. Teşkilatımız teslim edecek, siz de bunları teslim edeceksiniz ve keyifli saatler diyeceksiniz. Bununla evlere gireceğiz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bütün hanım kardeşlerim, inşallah hazırlanan 200-250'şer gramlık çay poşetleri var. Teşkilatımız teslim edecek, siz de bunları teslim edeceksiniz ve keyifli saatler diyeceksiniz. Bununla evlere gireceğiz. Evlerde bu keyifli saatler olurken, siz unutulmayacaksınız, biz unutulmayacağız."

'BİR TARAFTAN TAKSİM CAMİ YAPILIYOR'

"İstanbul'u 1 Nisan'dan itibaren daha da geliştirerek bu yola devam edeceğiz. Bugün saat 12.00'de AKM'nin yeni binasının temelini attık. 20 ay sonra AKM yeni haliyle bitmiş olacak. Muhteşem bir opera binası yapıyoruz. Taksim Meydanı gerçek manada meydana dönüşecek. Bir taraftan o bir taraftan meydan, bir taraftan da Taksim Cami de yapılıyor.

Önümüzü çok kesmek istediler. Geziciler, sanatçılar türedi. Ey sanatçılar veya sanatçı geçinenler, sizin geçmişinizde böyle bir şey var mı? İstanbul'da da Binali Bey'le devam edeceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın o kadar. Yola da böyle devam edeceğiz. İstanbul'da yapacağımız çok şeyler var. Şimdi Taksim muhteşem bir meydana da kavuşacak. Taksim'de araç trafiği olmayacak. Araçları yerin altına alıyoruz, meydan tamamen yürüyüş alanına dönüyor. Sultanahmet'i de Beyazıt'ı da bu hale getireceğiz. Yenikapı'yı biz yaptık."