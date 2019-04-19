Erdoğan imzaladı: Dost devletlere 20 milyon lira hibe...

Dost ve müttefik devletlere verilecek hibe sınırı 20 milyon lira olarak tespit edilirken, verilebilecek mal ve hizmetler arasında silah ve mühimmat, yiyecek ve içecek malzemeleri, akaryakıt, askeri giyim ve kuşam ve sağlık cihazları yer aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, dost ve müttefik devletlere verilecek hibe sınırı 20 milyon lira olarak tespit edildi. Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan listeye göre, anlaşma akdedilmeksizin protokolle verilebilecek mal ve hizmetler arasında yer alanlar şöyle: Silah ve mühimmat, yiyecek ve içecek malzemeleri, akaryakıt, askeri giyim ve kuşam, sağlık cihazları, binek ve yük araçları, canlı hayvanlar, bilgisayar ve sarf malzemeleri, televizyon ve büro cihazları ve yedek parçalar.