Erdoğan, IMF Sözcüsü'nün açıklamalarını değerlendirdi

Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nden dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, IMF Sözcüsü'nün yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nden dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomi ile ilgili sorulara da yanıt veren Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

İşte ekonomiye ilişkin sorular ve Erdoğan'ın açıklamaları:

Dolarla oynanmaya devam ediliyor. Türkiye olarak kur baskısından ne zaman kurtulacağız?

Kur baskısı sadece Türkiye için değil, her yer için geçerli. Kur baskısı denen olayı frenleyebilecek olan en iyi araçlardan biri, uluslararası platformda milli paralarla ticaret yapmaktır. Bunu Rusya ile konuştuk, kısmen başladık. İran ile kısmen başladık. Çin ile de konuşuyoruz. Ticaret Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu konudaki görüşmeleri çok önem arz ediyor. Alışverişi milli paralarla yaptığımız oranda kur baskısı da azalacaktır. Ama bunu tümüyle sıfırlamak tabii ki mümkün değildir.

IMF sözcüsü olumlu bir açıklama yaptı. "Türkiye kararlı görünüyor" dediler. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

O tabii ki tartışmasız. Makro ve mikro ekonomik dengeler anlamında hassasiyetimizi korumaya devam edeceğiz. Bu hususta kararlılık önemli. Ekonomide söylem birliği de çok önemli. Her ağızdan ayrı bir ses çıkmamalı. Olumsuzluklara fırsat vermeyeceğiz.

IMF SÖZCÜSÜ NE DEMİŞTİ?

IMF Sözcüsü Gerry Rice'ın Türkiye'deki yeni hükümetin sağlıklı ekonomi politikaları uygulamaya kararlı olduğunu gösterdiğini belirterek "Önemli olan yeni yönetimin sağlıklı ekonomi politikalarına, makroekonomik istikrarı güçlendirmeye ve dengesizlikleri azaltmaya kararlı olduğunu gösteriyor olması" ifadesini kullanmıştı.