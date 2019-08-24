Erdoğan, İmamoğlu’nu hedef aldı: Beyefendi tatilde

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden İBB Başkanı İmamoğlu’nu hedef alarak ‘İstanbul'u sel götürüyor, beyefendi tatilde’ dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Rize’de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu isim vermeden hedef aldı.

‘BEN BÖYLE TATİL YAPMADIM’

Erdoğan "İstanbul'u sel götürüyor, beyefendi tatilde. Dün bir bugün iki. Ne belediye başkanıyken ne de Cumhurbaşkanlığımda ben böyle tatil yapmadım” dedi.

‘CİDDİ TEPKİ YOK’ DEDİ, YENİ KAYYUM SİNYALİ VERDİ

HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan atılan adıma “ciddiye alınacak bir tepki” gelmediğini belirtti ve yeni kayyum atamalarının sinyalini verdi.

Erdoğan “Kimse kusura bakmasın. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet belediyelerin terör örgütlerine teslim edilmesine izin vermez. Teröre kim prim verirse karşısında bizi bulacaktır” dedi. Erdoğan yeni kayyum atamaları sinyali verdiği konuşmasında “Belediyeleri hizmet dışında kullanan herkes aynı akıbete uğramaya mahkumdur. Atılan adıma ciddiye alınacak bir tepki de gelmemiştir” diye konuştu.

‘CHP’YE OY VEREN İL VE İLÇELER UMUTSUZ VAKA’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da hedef alan Erdoğan şunları söyledi:

“CHP’nin başındaki zat çıktı Doğu Akdeniz’de herkes var sadece Türkiye yok dedi. Ya bu zat kendinde değil ya. Bir insanın bunu söylemesi için ya uzayda yaşıyor olması ya da kendi ülkesinden nefret etmesi lazım. Gemilerimiz üzerindeki devasa Türk bayraklarını da mı görmedin? Ama bay Kemal sana Türk bayrağını da öğreteceğiz, bunu da öğreneceksin. Terör örgütü temsilcileri ile düşüp kalkmaktan sadece gönülleri değil gözleri de kör olmuş. Ankara’dan İstanbul’a bunlarla kol kola yürümek seni kurtarmaz. İdeolojik olarak CHP’ye oy veren ilçe ve illeri bir kenara bırakıyorum çünkü bunlar artık umutsuz vakadır.”