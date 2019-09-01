Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul Belediye Başkanı Diyarbakır'da teröre bulaşmış olanlarla dirsek temasında. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır'da kimlerle neyi konuşuyor?' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

"Son seçim kampanyası dönemi boyunca CHP'li belediye başkan adayları ve genel başkanları her konuda attılar, tuttular. Ulaşımdan internete her şeyi bedava yapmaktan, belediyelerden işçi çıkartmayana kadar vermedik söz bırakmadılar. Bay Kemal "Kazandığımız belediyelerden kimseyi işten çıkartmayacağız" demediler mi? Şimdi ne oldu? Bütün bunlar karşısında bizim de yapacaklarımız var" diyen Erdoğan, "İstanbul Belediye Başkanı Diyarbakır'da teröre bulaşmış olanlarla dirsek temasında. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır'da kimlerle neyi konuşuyor?" dedi.