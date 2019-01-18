Erdoğan, İmamoğlu'na 'Sana oy vermem' diyen kadını aradı: Türkiye'yi ağlattın

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'deki seçim ziyareti sırasında bir kadınla sohbet etmiş, 'Sana börek yaparım ama oy vermem. Sen Tayyip Erdoğan'a bağlı değilsen oy yok' yanıtını almıştı. İmamoğlu'nun 'Oyunuzu değil, duanızı istiyorum' dediği kadını arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sen Türkiye'yi ağlattın' dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeyli çarşamba pazarına giden CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Maruze Keleş adlı bir vatandaşla yaşadığı diyalog gündem olmuştu.

Keleş, İmamoğlu'na "Sen Tayyip Erdoğan'a bağlı değilsen oy yok" derken, İmamoğlu'nun "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyım" sözleri üzerine, "Yok yok onlardan iş olmaz. O Türkiye''yi yer bitirir. Tayyip Erdoğan biriktirdi, o da gelir yer. Aynı Suriyeliler gibi oluruz. Biz Suriyelileri kabul ettik ama bizi kimse kabul etmez. Ben 15 günlük evliydim. Evliliğimi anlamadım. Tüp kuyruklarında, yağ kuyruklarında durduk. Onun zamanında her yer çöptü" ifadelerini kullanmıştı.

Sohbetin devamında, ''Sana börek yaparım ama oy vermem'' diyen Keleş'e, İmamoğlu, ''Oyunuzu değil, duanızı istiyorum. Seçileceğim, gelip böreklerini, ketelerini yiyeceğim. Enerji alıp, 5 yıl deli gibi çalışacağım'' şeklinde yanıt vermişti.

ERDOĞAN ARADI

Haberlere yansıyan bu diyalogun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maruze Keleş'i aradı.

Telefon görüşmesinde Erdoğan'ın "Sen dün Türkiye'yi ağlattın" dediği belirtilirken, bu sözlere cevap veren Keleş'in, "Sen bizim dünyamızsın, ben senin peşinden ölene kadar hiç ayrılmam. Ben seni bir kardeşim gibi seviyorum. Allah senden razı olsun. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Ben sizin hayranınızım. Ben ne bileyim ki onlar CHP'li, onları görüyoruz. Kalkıyor, yatıyor seninle uğraşıyor. Sanki 10 yaşındaki çocuk gibi bu nasıl bir gelişme, bu nasıl okumuş. Bu herhalde okumamış, bakkaldan almış" dediği öğrenildi.