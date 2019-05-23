Erdoğan: İlme sevdalıyız, Türkiye'yi bilim insanları için cazibe merkezi haline getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuştu.

"Dünya çapında böyle bir bilim adamının 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi'nden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir" diyen Erdoğan, "İlim insanına sahip çıkmadığınız zaman Alman sahip çıkar. Kendi ilim erbabımıza, ilmi birikimimize sahip çıkamamamızın sebeplerini iyi düşünmeliyiz. İlme sevdalıyız. İlmin ilim adamlarının önünü açacaksınız biz bunu yaptık" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

NASIL OLACAK...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi bilim merkezi yapacağız", "ilme sevdalıyız" dese de Türkiye'de akademi dünyasında son dönemde yaşanan bazı gelişmeler şöyle: