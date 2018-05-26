Erdoğan ilk seçim mitinginde konuştu: Dolarlarınızı bozdurun

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk seçim mitingini Erzurum’da yaptı. Vatandaşlara yastık altındaki dolarlarını bozdurma çağrısı yapan Erdoğan, kendisine miting yapma izni vermeyen Almanya’ya tepki gösterdi. Erdoğan Rusya’dan alınan doğalgazda yüzde 10,25 indirim için mutabakata vardıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ilk seçim mitingini Erzurum’da gerçekleştirdi. Erdoğan “Yastığının altında doları, Euro'su olan kardeşlerim gidin paranızı yerli paraya yatırın” dedi.

Almanya’nın seçim mitingine izin vermemesine tepki gösteren Erdoğan “Avrupa'da PKK terör örgütünün, PYD'nin, YPG'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlarda miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK Parti'ye müsaade etmiyorlar” diye konuştu.

"Çok kısa sürede kur balonunu söndüreceğiz" diyen Erdoğan yine Gezi'yi işaret ederek "Aynen Gezi'de olduğu gibi faiz lobisi yine işbaşında" ifadelerini kullandı. Erdoğan "Ey finans sektörü yatırımcımıza bu tür manipülasyonlar yaparsanız bedelini ağır ödersiniz" dedi.

Rusya’dan alınan doğalgazda yüzde 10,25 indirimde mutabakata vardıklarını söyleyen Erdoğan “Ülkemize 1 milyar dolar ödeme yapılacak” dedi.

Erdoğan’ın Erzurum İstasyon Meydanı'nda yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

“Avrupa'da PKK terör örgütünün, PYD'nin, YPG'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlarda miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK Parti'ye müsaade etmiyorlar. Neden, ne kadar engellersek, o kadar iyi diyorlar. İsteseniz de, istemeseniz de, Bosna Hersek size yetti. Dadaşlar size yeter.

Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475 oldu. Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen 414 oldu.

‘DİĞER ADAYLAR GİBİ PALAVRA MI ATAYIM?’

Ben size diğer adaylar gibi gelip huzurunuzda palavra mı atayıp atmam. Biz bugüne kadar hiçbir zaman ne aldatan olduk ne aldanan olduk.

‘O BİSİKLETE BİNSİN’

Çıkmış bir tanesi diyor ki ben araba üretmem. Benim için de diyor ki 20 yıl geriden takip ediyor diyor. O bisiklete binmeye devam etsin. Kardeşlerim öbürü de kalkmış ben Kanal istanbul'u yaptırmayacağım diyor.

RUSYA'DAN ALINAN DOĞALGAZDA İNDİRİM

Rusya'dan aldığımız doğalgazın fiyatında indirim talep etmiştik. Bu talep karşılanmayınca uluslararası tahkime başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonunda Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10,25 fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. 2 yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak.

'DOLARINIZI AVRONUZU TÜRK LİRASINA ÇEVİRİN'

Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi'de olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız. Yastığının altında doları, Euro'su olan kardeşlerim gidin paranızı yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. 28 gün sonra ülkemizin kaderi değişecek.

‘ŞAYET ERDOĞAN İNECEKSE’

Parti için verdikleri mücadeleyi Türkiye'nin geleceği için vermiyorlar. Siyaset mühendisliği hesaplarına öyle dalmışlar ki pusulayı iyice şaşırdılar. Bir bakıyorsunuz 15 milletvekilini paketleyip başka partiye postalıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapan kim? Şayet Erdoğan oradan inecekse bunu yapacak olan da millet. Bu oyunları daima milletimizle bozduk, bozmaya da devam edeceğiz. 24 Haziran'da da aynısı olacak. Erzurum, 24 Haziran'da yapmak değil yıkmak için gelenlere cevabını veriyor muyuz? Ayak oyunlarıyla ülkeyi teslim almaya çalışanlara günlerini gösteriyor muyuz? Aslı dururken karikatürünü öne sürenlere dersini veriyor muyuz?

‘EKONOMİK SAVAŞ İLAN ETTİLER’

7,4 büyüme oranıyla dünyanın bir numarası olduk. Biz George'un Soros'un afedersiniz kulu kölesi değiliz, Allah'ın kuluyuz. Biz içimizdeki alçakları temizleyip daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı ile terör zincirini paramparça ettik, etmeye de devam edeceğiz. Baktılar Türkiye'yi dize getiremiyorlar bu kez ekonomik savaş ilan ettiler. Yatırımcıları korkutmak için olmadık oyunlara başvuruyorlar. 36 milyar dolarla bu işe girdik ama şimdi 161 milyar dolar ihracatımız var. Nereden nereye geldik. Bu yıl sonu itibarıyla 40 milyon turist alacağız. Türkiye'nin varlıkları borçlarının çok çok üstünde. Açıkladığımız her müjdenin kaynağı hazır. Dövizdeki oyunları da kısa sürede boşa çıkaracağız. Ey finans sektörü, yatırımcımıza bu tür manipülasyonlar yaparsanız bedelini ağır ödersiniz. Yerli ve milli olmak demek paramıza sahip çıkmak demektir. Milletinden ricam paranıza sahip çıkın. Paralarını dolara Euro'ya yatırmayın. Çok kısa sürede kur balonunu söndüreceğiz."