Erdoğan ile Trump yarın Paris'te görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump’la yarın Paris’te bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sekiz başlığı gündeme getireceği belirtildi.

Rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın ilk kez Paris’te yüz yüze görüşecek. Erdoğan’ın görüşmede 8 başlığı gündeme getireceği öğrenildi.

Buna göre Erdoğan, Trump'la görüşmesinde PKK liderlerine konulan para ödülü, Halkbank davası, Fethullah Gülen'in iadesi süreci, ABD'den gelen PYD/YPG'ye yönelik açıklamalar, Menbiç ve İdlib'deki son durum, Irak'taki gelişmeler, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve İran'a yönelik yaptırımlar olmak üzere sekiz başlığı gündeme getirecek.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, görüşmede Erdoğan, ABD'nin PYD/YPG ile ortak sınır devriyesi yapmasından, bu örgütlere ABD'nin açık desteğinden ve silah yardımından duyulan rahatsızlığı iletecek.

Erdoğan, görüşmede Gülen’in iadesi konusunun yanısıra, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkındaki soruşturmayı da gündeme getirecek.

Erdoğan’ın Trump’la Menbiç yol haritası kapsamında atılacak adımlar ve Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonun ayrıntılarını da görüşeceği bildiriliyor.

Bu ay içindeki ikinci görüşmeyi Arjantin'deki G-20 Zirvesi'nde yapması planlanan Erdoğan ile Trump, son geniş kapsamlı görüşmeyi 21 Eylül 2017’de BM Zirvesi dolayısıyla yapmış, son olarak 11 Temmuz’daki NATO Zirvesi’nde ve 25 Eylül’deki BM Genel Kurulu’nda ayaküstü sohbet etmişti.