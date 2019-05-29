Erdoğan ile Trump görüştü, 'FETÖ'den tutuklu NASA çalışanı serbest bırakıldı

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesi yapmasının hemen ardından ‘FETÖ’ suçlamasıyla tutuklu ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest bırakıldı. Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesinde S-400 konusunu ele aldıkları ve gelecek ay Japonya'da düzenlenecek G-20 zirvesinde bir araya gelme kararı aldıkları belirtildi.

Türkiye’de “FETÖ” üyeliğinden tutuklu olan Türkiye-ABD çifte vatandaşı Serkan Gölge’nin serbest bırakıldığı bildirildi. Reuters haber ajansı, eşinin Serkan Gölge’nin serbest bırakıldığını açıkladığını yazdı. ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklamada yaparak kararın memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

NASA çalışanı Serkan Gölge, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

“FETÖ” soruşturmasında gözaltına alınan Serkan Gölge, Ağustos 2016’da tutuklanmıştı. 2018'deki karar duruşmasında Gölge’ye “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 buçuk yıl hapis cezası verilmişti. İtiraz üzerine suçlama “terör örgütüne yardım etmek” olarak değiştirilerek ceza 5 yıla düşürülmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı cezada indirim yapılmasından memnuniyet duyduklarını açıklamış ancak Gölge’nin serbest bırakılmasını istemişti. ABD’de geçen ay hazırlanan bir yasa tasarısında Türkiye’de ABD vatandaşlarının ve Amerikan konsoloslukları çalışanlarının tutuklanmasından sorumlu olan yetkililere yaptırım çağrısı yapılmıştı.

ERDOĞAN İLE TRUMP S-400 KONUSUNU GÖRÜŞTÜ

Trump ile Erdoğan’ın telefon görüşmesinde S-400 konusunun ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığını belirterek “Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir. Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. İki lider, Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamadaysa çalışma grubu teklifine değinilmeyerek görüşmede ikili ticaretin artırılması, çelik vergisi ve S-400 konularının ele alındığı bildirildi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: ”İki lider, iki ülke arasındaki ticareti artırma arzusu, Başkan'ın Türkiye'den alınan çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'den yüzde 25'e indirme kararı, Türkiye'nin planlanmış S-400 füze savunma sistemi satın alma süreci ve gelecek ay Japonya'nın Osaka kentindeki G20 Zirvesi'nde görüşmelere devam etme imkanı da dahil ikili ilişkileri ele aldı."