Erdoğan ile Putin Soçi'de görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 14 Şubat'ta Soçi'de bir araya geleceklerini açıkladı. Rusya'da temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı heyeti, dün Türkiye'ye dönmüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini açıkladı. Erdoğan, "Sayın Putin ile ayın 14'ünde Soçi'de bir araya geleceğiz" dedi.

Suriye'deki güncel gelimelerin görüşüldüğü İran, Türkiye ve Rusya'nın katıldığı üçlü zirvenin ikinci turunu gerçekleştirmek istediklerini belirten Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kısa bir süre önce sayın Putin ile malum Moskova'da bir araya geldiğimde yine İstanbul Zirvesi'ni andık. Yine ayın 14'ünde de Soçi'de bir araya geleceğiz. Soçi'de daha önce başlattığımız zirvenin ikinci turuna başlayacağız. Yine orada da Rusya Federasyonu, Türkiye, İran üçlü olarak bu zirvemizin tekrarını yapacağız. Temenni ediyorum ki bu güzel gidişe yeni bir anlam kazandıracak yeni bir güç katacak. Çünkü Suriye'deki malum bu süreç Cerablus, Afrin, İdlib bütün bunlardan sonra her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor. Temmennimiz odur ki bunu bu şekilde devam ettirelim ve geri dönüş başlayan bu bölgelerde Suriye halkı kendi topraklarına dönme imkanını bulsun."

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HEYETİ RUSYA'YA GİTMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, geçtiğimiz hafta görüşmelerde bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmişti. İdlib ve Menbiç başta olmak üzere Suriye'deki gelişmeleri görüşen heyet, dün çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye dönmüştü.