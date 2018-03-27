Erdoğan ile patronlar arasında pazarlık: Gelip bana hava atıyorsun...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarındaki pazarlığı anlattı. Erdoğan, vergi indirimi isteyen patronların talebini kabul edeceğini ancak kendi şartları olduğunu söyledi. Yoksullardan aldığı vergileri sürekli arttıran AKP'nin patronlara yeni bir kıyak sözü vermesi şaşırtmadı...

Patron partisi AKP'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, patronlarla vergi indirimi pazarlığı yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları bir toplantıyı anlatırken, "İstihdam üzerindeki vergi yüklerini indirin. Ben bunu der demez, 'Dur bir dakika Rifat' dedi. 'Tamam indireyim size yardımcı olayım ama sen bana ne taahhüt edeceksin?' dedi. 'Ne istiyorsunuz' dedim. 'Gelip bana hava atıyorsun, 1 milyon 500.000 üyem var diye. Bana her bir üye için bir istihdam sözü vereceksin' dedi. 2017 tarihinde, tarihimizde ilk defa bir yılda yeni 1 milyon 500.000 istihdam sağladık, sizler sayesinde. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Patronlar kendileri için yeni kıyaklar talep edip bunun da emekçilerin cebinden karşılanmasını isterken, açıklanan veriler de gerçeği yansıtmıyor.

Türkiye'de binlerce yeni istihdam yaratıldığı ileri sürülmesine rağmen Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi verilerine göre, 2017'de Türkiye'deki işsizlik oranı yüzde 10,9 oldu.

DİSK Araştırma Dairesi'nin aylık araştırmasına göre, genç işsizlik oranı yüzde 19,2, geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 27, ne istihdamda ne de eğitimde olan gençlerin oranı ise yüzde 23,1.

DİSK'in açıklamasına göre Türkiye'de gerçek işsiz sayısı 6,1 milyon'e yükselmiş durumda.

BİR DE NEFES KREDİSİ...

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2017 yılında 364 bin TOBB üyesinin "Nefes Kredisi" kullanmasına kefil olduklarını, toplam kredi tutarının 221 milyar lira olduğunu, 2018 yılı için de hazırlıkların tamamlandığını, Nefes Kredisi’nin detaylarının kısa bir süre içinde TOBB üyeleri ile paylaşılacağını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, tanıtımının Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yapılacağını söyledi.