Erdoğan ile Katar Emiri görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Sani ile bugün bir araya geldi. ABD ile ilişkilerini 'normalleştirmeye' çalıştığı bilinen Katar, Türkiye'nin kur krizi karşısında sessiz kalmakla eleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Katar Emiri Sani ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Gün içinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ve yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yapacağı belirtilen Erdoğan’ın kur krizinin gündeme geldiği 10 Ağustos’tan bu yana görüşme trafiği yoğunluğunu sürdürüyor.

SESSİZ KALMAKLA ELEŞTİRİLMİŞTİ

AKP hükümetine yakınlığı ile bilinen Takvim gazetesinin Katar’ı "Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırılar karşısında" sessiz kalmakla eleştirmesi ABD ile “normalleşme” girişimlerinde bulunduğu bilinen ülkenin Türkiye’ye tavrını değiştirdiği yorumlarını getirmişti.

İddialar üzerine AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Katar'ın Türkiye'yi desteklemediği iddialarını “doğru bulmadığını” söyleyerek “Katar'ın yürütmeye çalıştığı bir denge politikası da var. Bu denge politikası içerisinde ABD'yi de yanına almaya çalışmaktadır. Ancak bu ABD'nin şimdiki siyasetini benimsiyor olduğu anlamına gelmiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önceki akşam Katar Emiri es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.