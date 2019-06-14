'Erdoğan ile Davutoğlu bayramlaşmada kavga etti' iddiası

Uzun süredir yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, bayram nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığı, Erdoğan'ın telefonda Davutoğlu'na tepki göstererek telefonu yüzüne kapadığı ileri sürüldü.

Yeni parti kurma hazırlığında olduğu öne sürülen ve bu nedenle AKP'ye yakın isimlerin tepkisini çeken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, bayramlaşmak için aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda tartışma yaşadığı iddia edildi.

Abdullah Gül ile ilgili yazısı nedeniyle Milliyet gazetesinden kovulan TurkTime yazarı Talat Atilla, bugünkü köşesinde Erdoğan'ın Binali Yıldırım'ın kampanyası için destek istediği Ahmet Davutoğlu'ndan ret yanıtı aldığını öne sürdü. Bunun üzerine iki isim arasında tartışma çıktığını iddia etti.

Atilla'nın köşe yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Bayramda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayan eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun telefonuna Erdoğan çıkmadı. Davutoğlu’nun ısrarla aramasından sonra telefona çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa bir bayramlaşmanın ardından Davutoğlu’na “Sen neden İstanbul’da değilsin?” sorusunu yöneltti.

Davutoğlu’nun “Binali bey için mi gideceğim?” yanıtına sinirlenen Erdoğan “Sen Binali bey için değil, ak parti için çalışmış olacaksın. Hani aramızda hukuk vardı” karşılığını verdi. Bunun üzerine Davutoğlu’nun “Beni gazetecilerin saldırılarına karşı korumadınız. Suriye dahil her şey üzerimde kaldı sayın Cumhurbaşkanım?” dedi.

Erdoğan’ın bu yanıt karşısında hiddetlendiği ve “Boş ver şimdi gazetecileri falan. Bunlar bahane. Sen neredesin, biz neredeyiz?” diyerek telefonu sert bir şekilde kapattı.