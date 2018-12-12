Erdoğan ile Bahçeli sarayda buluşuyor: İttifaka son şeklini verecekler

AKP Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı sarayında yerel seçimlerde işbirliğini görüşmek üzere bir araya gelecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bugün seçim işbirliğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı sarayında kritik bir toplantı yapacak.

AKP sözcüsü Ömer Çelik dün MKYK toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile sayın Bahçeli arasında son derece açık diyalog kanalları var. Yarın da saat 16.00'da bir araya gelecekler" demişti.

Çelik görüşmeye ilişkin olarak, "Bir mutabakat arayışı söz konusu. Siyasi kararları Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli verecektir. Bu görüşmenin arkası da gelecek" ifadelerini kullanmıştı.