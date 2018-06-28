Erdoğan ile Bahçeli kabineyi görüştü

Seçim sonrası ilk kez Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin Meclis dağılımı ve kabineyi görüştükleri belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün Beştepe'de görüştü. Seçim sonrası ilk yüz yüze görüşmede iki liderin yeni yönetim sistemini değerlendirdiği ve Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki günlerdeki yol haritası, Meclis’teki sandalye dağılımı ve yeni oluşturulacak kabinenin ele alındığı belirtildi.

Beştepe’de saat 16.00’da bir araya gelen Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi 35 dakika sürdü. Görüşmeye, AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Seçim sonuçlarının değerlendirildiği görüşmede, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili izlenecek yol haritası, Meclis’te oluşan sandalye dağılımı ve Meclis Başkanlığı seçimi ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve oluşturulacak kabinede bakanlıkların dağılımı gibi konuların da ele alındığı görüşmede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve AKP Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz ile MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı da yer aldı.