Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki yazısında CHP ile İyi Parti arasındaki görüşmelere değinerek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. Selvi, 'Dilerim seçimler bitmeden bir anlaşmaya varırlar! Çünkü Erdoğan ile Bahçeli bugün görüşüp işi bitiriyorlar' ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yazan Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında AKP-MHP ve CHP-İyi Parti görüşmelerine ilişkin iddialarda bulundu.

Selvi, yazısında CHP ile İyi Parti'nin henüz anlaşmaya varamadığını, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin anlaşmak üzere olduğunu söyledi.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Meclis’te ilginç görüntüler vardı. Bütçe görüşmelerine yemek arası verildiği sırada Devlet Bahçeli kulise doğru ilerlerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yerinden kalktı, saygıyla selamlaştılar. Bahçeli kulise çıktı. Meclis muhabirleri etrafını çevirdi. Binali Yıldırım’ın belediye başkan adaylığını sordular. Bahçeli açık çek verdi. “Binali Yıldırım aday olursa başımızın üstünde yeri var”dedi. Seçimler sonuçlanıncaya kadar Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmesine gerek olmadığını söyledi. Meclis Başkanlığı’ndan istifa konusunda tereddütler yaşayan Binali Bey, bakalım Bahçeli’nin açıklamasından sonra kararını gözden geçirecek mi?

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GÖRÜŞMESİ

Kulislerde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bekleniyordu. Kılıçdaroğlu, bütçe üzerine konuşan tek liderdi. Meclis muhabirleri Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşmesine ilişkin soru sormak için bekliyorlardı. Kılıçdaroğlu ile Akşener cumartesi günü saat 19.30’da Çankaya’da bir büroda görüşmüşler. Ama bir sonuca varmışlar mı? Hayır. Bir kez daha görüşecekler. Çünkü tam olarak bir anlaşmaya varamamışlar. Dilerim seçimler bitmeden bir anlaşmaya varırlar! Çünkü Erdoğan ile Bahçeli bugün görüşüp işi bitiriyorlar."