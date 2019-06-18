Erdoğan İhvan cenazesinde: Senin sonun Mursi ile aynı olacak diyenler oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına damadı Berat Albayrak ile birlikte katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Mursi ile kendisi arasında kurulan paralelliklere tepki gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Kardeşler'in (İhvan) Mısır'daki lideri Muhammed Mursi'nin ölümü üzerine yapılan gıyabi cenaze namazına Berat Albayrak ile birlikte katıldı.

'BUNUN NORMAL BİR ÖLÜM OLDUĞUNA İNANCIM YOK'

Cenaze namazında konuşan Erdoğan; "Mursi, rabbimize yürümüştür, bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yoktur, Mursi'nin vasiyeti var, ölümünde köyünde defnedilmesini arzu etmişti. Bunlar bunu kabullenemedi, Sisi yine aynı anlayışını, aynı zulmünü burada devam ettirdi. Şunu unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemez. Bizde güzel bir sözdür, zalimler için yaşasın cehennem. Biz de şu anda bunu söylüyoruz. Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkuyorlar. Bunlarda yürek yok, bunlar bize karşı da aynı tutum içerisindeler. Fakat biz müslümanlar olarak dik duracağız, inandıklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Mursi'nin özelliği, Mısır'da seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olmasıdır. Unutmayın, bu ülkede de Sisi'ler var, bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Yüzüme karşı da 'Senin sonun Mursi ile aynı olacak' diyenler oldu. Allah zalimlere fırsat vermesin" dedi.

O DA İHVANCI MIYDI?

Arap Baharı'nda son kez yıldızı parlayan Müslüman Kardeşler (İhvan), kısa sürede ABD'nin de gözünden düşmüş, Mısır'daki gelişmelerle açıkça görülen bir biçimde bölgesel bir tasfiye operasyonuna hedef olmuştu. Erdoğan'ın, farklı stratejik manevralar içinde yer alsa da uluslararası bir siyasal islam çizgisi olan İhvan'a gönül bağı olduğu, hatta bütün siyasi tarihi boyunca asıl kimliğinin "İhvancılık" olduğu sıklıkla iddia edildi. Öte yandan, söylem ve semboller düzeyinde İhvan'la yakınlığını sergilemeye devam eden Erdoğan, bu konuda oldukça sert dönüşler yaparak, bölgesel operasyonun kurbanları arasında yer almaktan kurtuldu.