Erdoğan: İdlib’deki saldırılar Türkiye'nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdit

İdlib'de cihatçılara karşı operasyon sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, İdlib’deki saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü söyledi.

soL - Haber Merkezi