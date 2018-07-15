Erdoğan: İdam müzakere masasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki 15 Temmuz mitinginde konuştu, 'İdam müzakere masasında, şehirlerimizin kanı yerde kalmayacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da, boğaz köprüsünde gerçekleştirilen mitinge katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, kalabalığın "idam isteriz" sloganlarına, "Bunların hepsi müzakere masasında. Müzakere edeceğiz. Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakamayız" diyerek karşılık verdi.

ERDOĞAN VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN DUA

Miting kürsüsüne çıkmadan önce darbe girişimi sırasında yaşamını yitirenler için dikilen Şehitler Anıtı’nı beraberindekilerle ziyaret eden Erdoğan, burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte dua etti.

Anıt ziyaretinin ardından köprüde düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, yaşamını yitirenleri bir kez daha anarak, "Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

'1923'ÜN ŞAFAĞI...'

Erdoğan, mitingde yaptığı konuşmanın darbe girişiminde yaşamını yitirenlere adanan kısmında şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluş savaşına bu milletin istikbali için binlerce şehidin kanı döküldü. 1923’ün şafağı, anaların bu hissiyatla cepheye gönderdiği binlerce kınalı kuzunun mezar taşları üzerine söktü. 15 Temmuz gecesi de Türk milleti cesareti dirayeti mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun Kuva-i Milliye ruhunun hala diri olduğunu göstermiştir."

'BAHÇELİ İLE BAŞLATTIĞIMIZ YÜRÜYÜŞ DEVAM EDECEK'

Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır. Nasıl istiklal harbimiz ülkemizde yeni bir dönemi başlatmışsa 15 Temmuz da Türkiye’nin önünde yeni kapılar araladı. Bu dayanışma iklimi başta terör ve vesayetle mücadele olmak üzere Türkiye’yi tüm cephelerde güçlendirdi. 7 Ağustos’ta Sayın Bahçeli ile başladığımız yürüyüşü hamdolsun Cumhur İttifakı ile devam ettirdik. Aynı kararlılıkla devam ettireceğiz.”

'DARBECİLERİ BAĞRINA BASANLAR HAFIZAMIZDAN SİLİNMEYECEK'

"15 Temmuz bizlere kimin ülkemizin kara gün dostu olduğunu kimin de iyi gün dostu olduğunu gösterdi. Biz millet olarak derin bir hafızaya sahibiz. Yaşadığımız hadiseleri sık sık gündeme getirmesek de onları asla unutmayız. 15 Temmuz asla unutulamayacak. O bizim için tarihe bir kayıttır. 15 Temmuz sürecinde şahit olduğumuz riyakarlıkları not ettik. O gece bizim için dua edenlerle FETÖ’nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Ülkemizden kaçan darbecileri bağrına basanların ilkesizlikle hafızamızdan asla silinmeyecektir. Kimin kimlerle iş tuttuğunun gayet iyi farkındayız.”

CEMAAT'İ AHTAPOTA BENZETTİ

"İlişkilerimizi belirlerken darbeye tavrı da dikkate aldık. İşte Azerbaycan’dan geldi. Ukrayna’dan iki tane geldi. Geliyorlar gelecekler. Pensilvanya’daki melunun büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik bu böyle biline. Örgütün yapılanmalarını büyük ölçüde çökerttik."

ERDOĞAN: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK