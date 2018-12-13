Erdoğan icraatını anlattı: 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürdük

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planı tanıtım toplantısında icraatlarını anlatırken, 23 ilde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürdüklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
Erdoğan'ın icraatlarını anlattığı toplantıda, "23 ilde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürdük" sözleri dikkat çekti.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- 29 Ekim'de Türkiye'ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etap açılışı yaptığımız İstanbul Havalimanı gurur abidelerimiz arasında yerini aldı. Yılda 200 milyon yolcu kapasitesine çıkacak havalimanımız, dünyada parmakla gösterilen projelerden biri olmuştur.
- Geride bıraktığımız dönemlerde büyükşehirlerdeki vatandaşlarımıza millet bahçelerinden 5 tanesini de hizmete sunduk. Güzellikleri görüyorsunuz. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerinin toplam büyüklüğü 1,5 milyon metrekare.
- Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz. Hukuk muhakemeleri kanununu yeniden ele alan, yargı sürelerini kısaltan çalışma yapıyoruz. Geciken adalet adalet değildir anlayışı ortadan kalkıyor.
- Aile Çalışma Bakanlığı ile 1 milyon aileyi ziyaret ettik. Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerine faaliyetlerine 10 bin kişinin katılımını sağladık. Sosyal çalışma programını hayata geçirdik. Bağ-kurlulara ödeme kolaylığı sağladık. 408 bin Bağ-kurlu vatandaşımızın başvurularını almaya başladık. Er ve erbaşların ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını temin eden mevzuatı tamamladık. Anlattıklarımı özellikle birilerinin dinlemesi lazım. Yalanı leblebi çekirdek yer gibi yiyenler var.
- Hayvan hakları çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Hakkari doğalgaz boru hattı projesini de tamamlayarak 81 il merkezinin tümüne doğal gazı ulaştırmış oluyoruz. Elektronik maden projesini faaliyete geçiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız... 150 mahalle tipi spor sahasını geride bıraktığımız 100 günde tamamladık. 76 yeni yurt binasını hizmete açtık.
'KÜTÜPHANELERİ MİLLET KIRAATHANELERİNE DÖNÜŞTÜRDÜK'
- 23 ilde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürdük. Şanlıurfa Göbeklitepe'nin ziyarete açılması amacının sonuna geldik. Batman, Diyarbakır, Çanakkale, Muğla'da 5 tematik müzeyi açtık. İstanbul'da kültürel mirasımızı korumaya yönelik çalışmaları yaptık. AKM'nin de Ocak ayında ihalesi yapılmak sureti ile hemen temeli atılacak ve dev AKM'yi inşallah dünyaya örnek opera merkezi haline getireceğiz.
- İkinci 100 günlük dönemde 8 külliye ve caminin restorasyonu daha tamamlanacak. Turist Kart ve İstanbul Kartı hizmete sunuyoruz. 12 bin dersliği tamamlayarak, okullarımızda tam gün eğitim gören öğrenci sayısını yüzde 68'den yüzde 71'e çıkardık.