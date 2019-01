Daha önce 'World Is Bigger Than Five' adlı bir şarkı yazan Turgay Evren, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir şarkı daha yazdı.

Yazar Turgay Evren, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeni bir şarkı yazdı. İngilizce olan şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan Evren “Erdoğan’ın hayatını ve mazlumlar için verdiği mücadeleyi tüm dünyaya anlatan İngilizce şarkımızı beğenmeniz dileğimle” dedi. AKP'nin sosyal medya hesabından da paylaşılan şarkının adı "Erdoğan, A Tall Man" (Uzun Adam Erdoğan) oldu.